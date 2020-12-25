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CİMER nedir nasıl başvuru yapılır: CİMER şikayet dilekçe örneği

Vatandaşların her türlü sorun, şikayet, öneri ve istekleri için hizmet veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) nasıl başvuru yapılacağı son günlerde en çok merak edilen konular arasına girdi. Yapılan şikayetlerin en kısa sürede kurumlara ulaştırılması ve çözüme kavuşturulması konusunda çalışan CİMER’e şikayet başvurusu nasıl yapılır? CİMER nedir? CİMER şikayet sonucu nasıl öğrenilir? CİMER şikayet dilekçe örneği nasıldır? İşte tüm detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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CİMER başvurusu ve CİMER şikayet randevusu almak E-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor. Cumhurbaşkanına vatandaşların iletmek istedikleri şikayetler, CİMER aracılığıyla birlikte iletilebiliyor. Peki, CİMER başvurusu nasıl yapılır? CİMER şikayet başvurusu nasıl olur? CİMER şikayet dilekçe örneği nasıldır? Detaylar haberimizde...


CİMER nedir?

(Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), yurttaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini doğrudan cumhurbaşkanlığına iletilmesi amacıyla kurulan bir web servisidir. CİMER sayesinde vatandaşlar şikayet, istek, talep, öneri vb. ilgili bildirimlerini Cumhurbaşkanlığına bağlanan İletişim Merkezine iletebiliyor. CİMER,

hükümetin çalışmaları ve kamu idaresinin eylem ve işlemleri hakkında vatandaşların görüş ve önerilerini alarak oluşturulacak politikalara da kaynaklık ediyor.

CİMER'e korona başvurusu yağdı
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CİMER'e korona başvurusu yağdı

CİMER’e şikayet başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için üç farklı yol bulunmaktadır. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir. Bunun için aşağıda vermiş olduğumuz bağlantı sayesine resmi İnternet adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan ad, soyad ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Ardından da tüm şikayetlerinizi ilgili alandan dile getirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvurular 30 gün içerisinde cevaplanmak durumundadır.

  • Bunun haricinde geçmiş yıllarda hayatımıza giren E-Devlet kapısı ile de Cumhurbaşkanlığına öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Bunun için bir E-Devlet Şifresi sahibi olmanız ve aşağıdaki bağlantıdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından tüm şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz.

CİMER BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Koronavirüs ile mücadele için 15 bin kişi CİMER'e başvurdu: Seve seve görev alırım
GÜNDEM
Koronavirüs ile mücadele için 15 bin kişi CİMER'e başvurdu: Seve seve görev alırım

CİMER şikayet dilekçe örneği


CİMER üzerinden herkes şikayet ya da dilekte bulunabilir. Fakat şikayet ve dileklerin en kısa sürede çözüme kavuşabilmesi için dilekçede noktalama ve imla kurallarına, konunun anlam bütünlüğüne ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir.

CİMER Şikayet Örneği:

TC CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MAKAMINA;

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06550 Beştepe - ANKARA

Başvuran: Ad, soyad, adres ve iletişim bilgileri

Talep Konusu:

Açıklamalar:

1- (Bu kısıma gerekli açıklamalar maddeler halinde yazılmalıdır.)

2- …

Sonuç ve Talep: Yukarıda belirtilen nedenlerle ilgili sorunun giderilmesi

Saygılarımla arz ve talep ederim …/.../... (Tarih)

Küs dedesiyle büyükannesini barıştırmak isteyen torun CİMER'den yardım istedi
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Küs dedesiyle büyükannesini barıştırmak isteyen torun CİMER'den yardım istedi
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Talebi okuduğunu ve çok samimi bulduğunu anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti: Burcu yanımızda çok içten bir konuşma yaptı. Bizler de bu duruma kayıtsız kalamadık. Burcu'yu da yanımıza alarak, büyükannemizin yanına gittik. Onları barıştırdık. Biz hep çocuklarımıza ve gençlerimize irfan sahibi ailelerin evliliklerini örnek gösteriyoruz. Aile bizi evlerinde misafir etti, bizleri kırmadı. Aradaki ufak tefek, her ailede olabilecek konuları çözerek onları barıştırdık...
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Evlilik müessesesi belirli bir yaştan sonra kökleri sağlam bir duruma dönüşüyor. Artık dedemiz ve ninemiz evlerinde birbirlerine yaslanacak. Daha mutlu ve huzurlu olacaklar inşallah. Biz zaten çok bir şey yapmadık. Torunlarının samimiyeti tüm problemleri çözdü. Bu vesileyle aradaki buzları eritmiş olduk. İnşallah bundan sonra herhangi bir sıkıntı olmayacak.
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Burcu Karip ise dedesi ve babaannesinin bir türlü barışmadığını, son çare olarak CİMER'e başvuruda bulunduğunu ifade etti.
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Çok kısa süre sonra valilikten kendisine dönüş olduğunu anlatan Karip, Şu anda Vali Aydoğdu ile birlikte küsleri barıştırmaya geldik. Her şey yolunda gitti. Sağ olsun kendisi bana çok yardımcı oldu. Kısa bir sürede gelerek küsleri barıştırdık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. diye konuştu.
Küs dedesiyle büyükannesini barıştırmak isteyen torun CİMER'den yardım istedi
Aksaray'da 3 aydır küs olan dedesiyle büyükannesini barıştırmak isteyen torun Burcu Karip Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) yardım istedi.


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CİMER nedir nasıl başvuru yapılır: CİMER şikayet dilekçe örneği
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CİMER nedir nasıl başvuru yapılır: CİMER şikayet dilekçe örneği

Vatandaşların her türlü sorun, şikayet, öneri ve istekleri için hizmet veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) nasıl başvuru yapılacağı son günlerde en çok merak edilen konular arasına girdi. Yapılan şikayetlerin en kısa sürede kurumlara ulaştırılması ve çözüme kavuşturulması konusunda çalışan CİMER’e şikayet başvurusu nasıl yapılır? CİMER nedir? CİMER şikayet sonucu nasıl öğrenilir? CİMER şikayet dilekçe örneği nasıldır? İşte tüm detaylar...

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