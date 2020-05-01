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Hayat CİMERe yazıp muhabbet kuşu istemişti Cumhurbaşkanı Erdoğanın talimatı yerine getirildi
AKTÜEL

CİMER'e yazıp muhabbet kuşu istemişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı yerine getirildi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşayan 12 yaşındaki Ömer Gültekin CİMER’e yazarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir çift muhabbet kuşu istedi. Küçük Ömer’in isteğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta yerine getirdi.

Haber Merkezi İHA
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve 12 yaşındaki Ömer Gültekin
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve 12 yaşındaki Ömer Gültekin

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşayan 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ömer Gültekin CİMER üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazarak yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını başladığından beri evinden çıkmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir papağan ya da bir çift muhabbet kuşu talebinde bulundu. Ömer’in isteğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta yerine getirdi.

Kuşların isimlerini “Limon” ve “Başkan” koydu

Bir çift muhabbet kuşu alan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, belediye veteriner hekimi ile birlikte 12 yaşındaki Ömer’e kuşlarını teslim etti. Belediye başkanını ve kuşları kapıda görünce çok sevinen Ömer Gültekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Belediye Başkanı Usta’ya teşekkür etti. Başkan Usta, kuş ile birlikte bir poşet içerisinden kuşun ihtiyacı olabilecek yem, ilaç gibi malzemeleri de Ömer’e teslim etti. Kuşa nasıl bakması gerektiğini ise belediye veteriner hekimi tarif etti. Belediye başkanı Usta Ömer’den kuşlara bir isim koymasını istedi. Küçük Ömer kuşlardan sarı olanın ismini “Limon” beyaz olanın ismini ise kuşları kendisine hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan esinlenerek “Başkan” koydu.

Küçük Ömer'e ödül olsun istedik

Usta, “Burada uzun zamandan beri evde kal diye ısrar ettiğimiz gençlerimizden bir tanesi küçük Ömer var. Sayın cumhurbaşkanımızdan ödül olarak bir kuş talep etmiş. Evde kalıyorum kuşum olsun istiyorum çok arzuluyorum diye bir talebi olmuş. Biz de o talebi bugün ona bir sürpriz yapmak üzere bugün gerçekleştirmiş olacağız. Muhabbet kuşumuzu ona hediye edeceğiz” dedi.

Çık demeden çıkmayacağım

12 yaşındaki Ömer Gültekin Cumhurbaşkanına mesaj göndererek, “Başkanım siz çık demeden biz evden çıkmayacağız. Kuşlarıma da iyi bakacağım evden çıkarmayacağım” ifadelerini kullandı. Küçük Ömer’in annesi Saniye Gültekin ise, “Biz de evde kalacağız. Cumhurbaşkanımız diyene kadar çıkmayacağız. Evde kalacağız herkes evde kalsın. Kuşlar için de teşekkür ederim Cumhurbaşkanımıza. Allah razı olsun. İyi ki var” dedi.

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