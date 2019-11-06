Hayat Cins kasım sayısından Nuri Pakdile selam Bir gün bir çocuk düşünebilir hepimiz için
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Cins kasım sayısından Nuri Pakdil’e selam: Bir gün bir çocuk düşünebilir hepimiz için

Aylık “Klas Duruş” Cins, 2019 Kasım sayısı ile raflarda! Bu ay 50. sayısını çıkaran Cins, okurlarını Nuri Pakdil’in “Bir gün bir çocuk düşünebilir hepimiz için” cümlesiyle yeniden selamlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Usta yazar Nuri Pakdil
Usta yazar Nuri Pakdil

Bu ay 50. sayısını ile raflardaki yerini alan aylık “Klas Duruş” dergisi Cins, okurlarını Nuri Pakdil'in cümlesiyle selamlıyor. “Bir gün bir çocuk düşünebilir hepimiz için” cümlesine kapakta yine düşündüren bir görsel eşlik ediyor.

CİNS KASIM SAYISI YAZARLARI

Furkan Çalışkan, Ahmet Sarı, Savaş Ş. Barkçin, Bilal Can, Ömer Türker, İbrahim Halil Üçer, Serdar Bilir, Betül Taşçı, Seyfullah Akkuzu, İsmail Kılıçarslan, N. Ahmet Özalp, Ali Görkem Userin, Murat Güzel, Ercan Yıldırım, Betül Durdu, Hayati İnanç, Neşe Kutlutaş, Güven Adıgüzel, Sadık Yemni, Abdullah Harmancı, Bahadır Yenişehirlioğlu, Muhammed Yazıcı, Mehmet Şeker, Süleyman Unutmaz, Muhammed Berdibek, Musa Yaşaroğlu ve Sadık Koç Cins Kasım 2019 sayısı yazarlarıdır.

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

3 Soruda” sayfasının 2019 Kasım ayı konuğu yazar Melih Tuğtağ “Neden okuyalım?”, “Ne okuyalım?”, “Nasıl okuyalım?” sorularını Cins okuru için cevaplıyor. Orta sayfada ise bu ay; Ekim ayında kaybettiğimiz, fikirleri, devrimci duruşu, şiirleri ve yazılarıyla yolumuza ışık tutan şair ve yazar Nuri Pakdil’in kitaplarından Cins okuru için seçilmiş alıntılar yer alıyor. Cins Kafalar’ın Kasım ayı içeriği de, Yusuf Genç’in kavramlarla çizdiği bir Nuri Pakdil portresi... “18 Soruda Nasılsın?” sayfasında da sorularımızı bu ay, dinî musikinin ülkemizdeki en yetkin isimlerinden Fatih Koca cevapladı.

  • NURİ PAKDİL KONULU SORUŞTURMA DOSYASI
  • Arif Ay’dan Hüseyin Atlansoy’a, Hasan Aycın’dan Rasim Özdenören’e, Hüseyin Su’dan Mevlana İdris’e, M. Fatih Yurdakul’dan Ahmet Edip Başaran’a, Asım Gültekin’den Said Yavuz’a kadar pek çok isme, tek bir soru sorduk: “Nuri Pakdil ne anlama gelir?” Bu dosyamızda, o sorunun cevaplarını aradık…

Cins dergi kasım sayısı

NECİP EVLİCE, MARİO LEVİ VE BYUNG CHUL-HAN SÖYLEŞİLERİ

Bu sayımızın ana söyleşisinde Yusuf Genç; Nuri Pakdil’in 40 yıllık dostu, yol arkadaşı ve öğrencisi Necip Evlice ile vefatının ardından Nuri Pakdil’i ve geride kalan şeyleri konuştu. Sayımızın diğer söyleşisi ise Mustafa Uçurum ve Ali Bal’ın Mario Levi ile İstanbul, Kudüs, edebiyat, şiir, hikâye, roman bağlamında gerçekleştirdiği söyleşidir. Son söyleşimiz ise, filozof ve medya kuramcısı Byung Chul Han’nın 2011 yılında Alman yayın grubu Springerin’dan Vera Tollmann’la yaptığı söyleşidir. Söyleşiyi Cins için Türkçeye Hüdanur Akkuzu çevirdi.

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