Sürekli yorgunsanız maya alerjiniz olabilir

“Maya alerjisi”, bazı yiyecek ve içeceklerin içinde bulunan maya proteinine vücudun duyarlılık göstermesi olarak nitelendiriliyor. Maya alerjisi, bağışıklık sisteminin duyarlılığa verdiği cevapla, alerji yapan maddeyi vücuttan atabilmek için çeşitli antikorları üretmesiyle kendini gösteriyor.

Duyarlılığı olan kişide maya içeren herhangi bir besin tüketildiğinde çeşitli belirtilerle karşılaşıldığını belirten Diyetisyen Merve Saruhan, bu belirtilere dikkat çekti, alerjisi olanların nelerden uzak durması gerektiğini anlattı.

Deride döküntü, yanma, baş dönmesi, yorgunluk...

Maya alerjisinde belirtilerin kişiden kişiye değişebildiğini, genelde tüm vücudu etkilemekle birlikte en büyük belirtisinin cilt reaksiyonları olduğunu dile getiren Saruhan, şunları söyledi:

“Deride döküntüler ve yanma şeklinde görülebileceği gibi diğer genel belirtileri ise baş dönmesi, yorgunluk, eklemlerde ağrı, şişkinlik, mide ekşimesi ve buna bağlı olarak bulantıdır. Kişilerin maya alerjisi olduğunu anlaması zor olabilir. Ancak maya içeren herhangi bir besin tüketildiğinde belirtiler sıklaşıyorsa kişi bu farkındalıkla mutlaka gıda alerji testi yaptırmalıdır. Testin sonucu tanıya yönelik en doğru bilgiyi verecektir. Aksi takdirde kişinin, “Benim neyim var” düşüncesiyle psikolojisi de etkilenir

Kuruyemiş veya maya yiyebilirsiniz

Maya alerjisi olan kişilerin maya içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durmaları gerekir. Maya içeren bu besinler; başta ekmek ve ekmek türevleri olan simit, poğaça, kurabiye, kek gibi pasta ürünleri, peynir, yoğurt, kefir gibi süt ürünleri, turşu, sirke, mayadan elde edilen soslar ketçap, hardal, soya sosu, et suyu tabletleri, kurutulmuş meyveler ve malt içeceklerdir. Ayrıca paketli bir gıda satın alırken mutlaka etiket bilgisi okunmalıdır. Maya bazı besinlerin etiketlerinde hidrolize protein, hidrolize bitkisel protein ve kabartıcı olarak adlandırılmaktadır. Bunların yanında mayaya duyarlılığı olan kişilerin mayanın üremesini artıran şeker ve şekerli ürünlerden uzak durması gerekmektedir. Açılıp uzun süre depolanan herhangi bir gıda da maya içerebilir. Bu besinlerin beslenme programından çıkarılmasıyla birlikte maya içermeyen besinler eklenebilir. Mayasız ekmek, soda ile hazırlanmış ekmekler, pirinç, kesik olarak adlandırılan peynirler mayasız besinlerdir.”

B vitamini faktörüne dikkat

Canlı bir mantar olan mayanın besin bileşimine bakıldığında ise B vitamininden zengin olduğunu, magnezyum, sodyum, potasyum ve çinko minerallerini içerdiğini belirten Diyetisyen Saruhan, “Maya içeren yiyecek ve içeceklerin beslenme programından çıkarılmasıyla kişinin yeterli ve dengeli beslenme sağlayabilmesi için B vitaminini diğer besinlerden karşıladığına dikkat edilmelidir. B vitamini et, balık, yumurta gibi hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunabildiği gibi kuruyemiş, koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi bitkisel kaynaklı gıdalarda da bulunur. Bu besinlerin tüketilmesinin önemi maya alerjisi olan kişilerde daha da artmaktadır” diye konuştu.