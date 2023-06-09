Cuma hutbesi: Rabbimiz çevre ile bizlere ne öğretir?

Diyanet İşleri Başkanlığının bu haftaki Cuma hutbesi konusu ‘Rabbimiz çevre ile bizlere ne öğretir?’ olarak belirlendi.





Rabbimiz çevre ile bizlere ne öğretir?

Muhterem Müslümanlar!

Sahabenin önde gelenlerinden Ebu’d-Derdâ(r.a) bir gün fidan dikiyordu. Onu gören biri, bu işin dünya malına düşkünlük anlamına geldiğini zannederek, “Allah Resûlü’nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun?” dedi. Bunun üzerine Ebu’d-Derdâ (r.a), Peygamber Efendimiz(s.a.s)’in şu hadis-i şerifini ona hatırlattı: “Her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah’ın yarattığı herhangi bir canlı yerse bu, o kimse içinbir sadaka olur.”1





Aziz Müminler!

Kâinat, Allah’ın yoktan var ettiği ve bizlere bahşettiği bir nimettir. Allah’ın mülkünde ve hâkimiyetinde olan, imar ve ihya sorumluluğunu üzerimize yüklediği bir emanettir. Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren bir hakikat kitabıdır. Nitekim Rabbimiz bu gerçeği Kur’an-ı Kerim’de şöyle haber vermektedir: “Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, Allah’ın varlığınındelillerindendir.”2 Cenâb-ı Hak, hassas bir denge ve düzen ile yarattığı kâinatın kendisinin eseri olduğunu bizlere öğretmektedir. Hayat bulduğumuz bu âlemi ve içindekilerini yaratanın, yaşatanın ve yönetenin kendisi olduğunu hatırlatmaktadır.





Kıymetli Müslümanlar!

Çevresine ibret nazarıyla bakan insan, göklerin direksiz durmasında, yeryüzünün yaşamaya elverişli kılınmasında, kâinatın kusursuz işleyişinde nice hikmetler görecektir. Gökten inen yağmurla hayat bulan topraktan türlü türlü bitkiler yetişmesinde, can dostlarımız hayvanların birbirinden güzel görüntülerinde ve bizlere sundukları sayısız faydalarda nice ibretler bulacaktır.





Değerli Müminler!

İnsan, kâinatı keşfettikçe kendini keşfeder. Dünyayı tanıdıkça yaratılış gayesini daha iyi kavrar. Çevresini anladıkça nereden geldiğini ve nereye gideceğini idrak eder. İnsan, suyu hayatın kaynağı olarak bildiği kadar, kendisinin de bir damla sudan yaratıldığını düşündüğünde tevazu sahibi olur, kibirden arınır. Evini güneşin ışığına ve ısısına açtığı gibi gönül hanesini de İslam’ın çağlar aşan aydınlığına açtığında iyiliği dünyaya hâkim kılar. Yemyeşil vadilerin, masmavi denizlerin, yıldızlarla bezenmiş göklerin kâinatın süsü olduğunu idrak ettiği gibi hayâ ve iffetin de ruhun süsü olduğunu fark ettiğinde güzel ahlakı kuşanır, huzura erer, gerçek mutluluğu elde eder.









Aziz Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleriyüzünden karada ve denizde düzen bozuldu.”3 Buayet-i kerimede belirtilen hakikati bugün hepimizaçıkça görüyoruz. Günümüzde yaşanan çevrefelaketleri, sorumluluklarımızı ihmal etmemizdenkaynaklanıyor. Her gün, bir canlının daha neslinintükendiğine dair haberler duyuyoruz. Tabiattakidoğal yaşam alanları sadece fotoğraflara konu olacakkadar azalmış durumda. İhmal ve kusurlarımızdandolayı ormanlar kaybolmaya, topraklar çölleşmeye,su kaynakları yok olmaya başladı. Oysakiçevremizde yer alan her varlık Allah katındadeğerlidir ve kendi lisan-ı haliyle Allah’ızikretmektedir. Yüce Rabbimiz bu hususu bize şöylehaber vermektedir: “Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tesbih ederler.”4





Öyleyse Kıymetli Müminler!

Yaratılan her varlığa Yaratandan ötürü değerverelim. Kâinat kitabını, hikmet, tefekkür ve ibretleokuyalım. Kaynaklarımızı ölçülü kullanalım, israfetmeyelim. Yüce Allah’ın âleme koyduğu hassasdengeyi gözetelim ve koruyalım. Çevremize karşısorumluluğumuzu ibadet şuuruyla yerine getirelim.Kâinatın yegâne sahibinin Rabbimiz olduğunu, bizimise emanetçi olduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım.Unutmayalım ki, çevremiz atalarımızdan bize birmiras, bizim de çocuklarımıza bırakacağımız eşsizbir emanettir.















