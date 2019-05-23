Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fuat Sezgin'in hayatı paha biçilmez derslerle doludur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl 30 Haziran'da hayatını kaybeden Fuat Sezgin için Beştepe'de düzenlenen anma töreninde konuştu. 2019 yılı, Fuat Sezgin Yılı ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Hocamızın şahsi kütüphanesi bir hazine değerindedir. İnşallah bunları da vakıf ve müze bünyesinde en güzel şekilde koruyacak, değerlendirecek ve gelecek nesillere aktaracağız. Bu yıl vesilesiyle ülkemizin yanı sıra geniş bir coğrafyada yaklaşık 800 etkinlik gerçekleştirilecek. Halen devam eden bu etkinlikler yıl sonuna kadar kesintisiz sürecektir.

Fuat Sezgin hocamızın Bitlis'te başlayıp İstanbul'da süren ardından Almanya'ya uzanan ve İstanbul'da nihayete eren 94 yıllık hayatının her safhası paha biçilmez derslerle doludur.

Dünya çapında böyle bir bilim adamının 1960 darbesinin ardından İstanbul Üniversitesi'nden uzaklaştırılması tarihimizin en büyük ayıplarından biridir.

Açık konuşmak gerekirse hocamızın ülkemizde barındırılmamasının sebebi yürüttüğü çalışmaların başındaki 'İslam' ifadesidir. Şayet Fuat Hoca, İslam değil de mesela Roma veya Bizans tarihi çalışmış olsaydı emin olun hayatının sonuna kadar İstanbul Üniversitesi'nde kalmaya devam ederdi. Sıkıntı burada, dert burada.

İlim insanına sahip çıkmadığınızda ona Alman sahip çıkar.

81 ile 81 üniversite

İstanbul dünyanın en gözde ilim ve kültür merkezlerinden biri haline getirmek için her türlü gayreti gösterdim.

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Biz tüm ilmi müesseseleri öğrencilerimizin ayaklarına getirdik. Onun içinde 76 üniversiteden 206 üniversiteye çıktı. 81 ilimizde de üniversite var.

Kendi ilim erbabımıza ilmi birikimimize sahip çıkamamızın sebeplerini iyi düşünmeliyiz. İlme sevdalıysanız ilmin, ilim adamlarının önünü açacaksınız biz bunu yaptık.

6 bin yıllık medeniyet

Medeniyet inşa etmek her topluma nasip olan bir haslet değildir. Biz bu konuda şanslı bir milletiz. İslam bilim adamlarının tıptan astronomiye matematikten kimyaya kadar dünyaya kazandırdıkları bilgi bugün de insanların yolunu aydınlatıyor.

Medeniyet geçmişimiz 5-6 bin yıl öncesine kadar gidiyor.

Bilim insanlarımıza eğitimlerini ülkemizde değerlendirebilecekleri zemini hazırlamaya başladığımızı da gösteriyoruz.

OYNAT 09:01 Bilim tarihine adanmış bir ömür: Prof. Dr. Fuat Sezgin Tarihin tozlu sayfaları arasında unutulmaya yüz tutan gerçekleri açığa çıkarmaya bütün bir ömrünü adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrıldı. Bilim tarihinin bilinmeyenlerine ışık tutan Prof. Sezgin, 1960 senesinde ülkemizde gerçekleşen darbe yüzünden Almanya'ya gitti. Alman Hükümetinin baskılarına ve yaşadığı zorluklara rağmen çalışmayı hiçbir zaman bırakmayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatını ele aldık. BiP'te paylaş

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