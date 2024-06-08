Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'e başarılar diledi

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer alacağı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçağın, ABD yerel saatiyle 08.30 sularında (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanması planlanıyor. Yolculuk öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atasever için paylaşımda bulundu.
Erdoğan, ''Bugün Yörünge Altı Araştırma Görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diliyorum. 7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz'' ifadelerine yer verdi.
Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ve roket emojilerine de yer verdi.