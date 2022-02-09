Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğandan kendisine dua eden 82 yaşındaki vatandaşa Ellerinden öpüyor hürmetlerimi sunuyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine dua eden 82 yaşındaki vatandaşa: Ellerinden öpüyor hürmetlerimi sunuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanması nedeniyle kendisi için dua eden 82 yaşındaki vatandaşın videosuna sosyal medya hesabından yanıt verdi. Erdoğan, paylaşımı yapan vatandaşa, "Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin" diyerek yanıt verdi. Erdoğan, benzer dilekler için birkaç farklı paylaşımda daha bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kendisine dua eden 82 yaşındaki vatandaşa: Ellerinden öpüyor hürmetlerimi sunuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan için Kur'an-ı Kerim okuyan 82 yaşındaki vatandaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı: Omicron varyantı olan hastalığı hafif geçiriyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı: Omicron varyantı olan hastalığı hafif geçiriyoruz

Erdoğan ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu ve birkaç gün içinde rutin yaşantılarına döneceği açıklanmıştı.

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine, binlerce destek ve dua mesajı geldi.

"ELLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Bunlardan birisi de kendisi için dua eden 82 yaşındaki vatandaştı. "Annem elinde kuran 82 yaşında ilk günden beri sana duacı reis." ifadelerinin yer aldığı videolu paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Kendisi için dua eden çocukların yer aldığı bir başka videoyu da alıntılayan Erdoğan, "Her birinin gözlerinden öpüyorum bu güzel yavrularımızın. Sağ olun…" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara yanıt verdiği diğer paylaşımlar ise şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine dua eden 82 yaşındaki vatandaşa: Ellerinden öpüyor hürmetlerimi sunuyorum
OYNAT 00:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine dua eden 82 yaşındaki vatandaşa: Ellerinden öpüyor hürmetlerimi sunuyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanması nedeniyle kendisi için dua eden 82 yaşındaki vatandaşın videosuna sosyal medya hesabından yanıt verdi. Erdoğan, paylaşımı yapan vatandaşa, 'Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin' diyerek yanıt verdi. Erdoğan, benzer dilekler için birkaç farklı paylaşımda daha bulundu.

Kendisi için dua eden çocukların yer aldığı bir başka videoyu da alıntılayan Erdoğan, 'Her birinin gözlerinden öpüyorum bu güzel yavrularımızın. Sağ olun…' dedi.

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