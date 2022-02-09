Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine dua eden 82 yaşındaki vatandaşa: Ellerinden öpüyor hürmetlerimi sunuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı: Omicron varyantı olan hastalığı hafif geçiriyoruz

Erdoğan ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu ve birkaç gün içinde rutin yaşantılarına döneceği açıklanmıştı.

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine, binlerce destek ve dua mesajı geldi.

"ELLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Bunlardan birisi de kendisi için dua eden 82 yaşındaki vatandaştı. "Annem elinde kuran 82 yaşında ilk günden beri sana duacı reis." ifadelerinin yer aldığı videolu paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

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Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin… https://t.co/0VVHIGGUkY — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

Kendisi için dua eden çocukların yer aldığı bir başka videoyu da alıntılayan Erdoğan, "Her birinin gözlerinden öpüyorum bu güzel yavrularımızın. Sağ olun…" dedi.

Her birinin gözlerinden öpüyorum bu güzel yavrularımızın. Sağ olun… https://t.co/jMdE1bnCa9 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara yanıt verdiği diğer paylaşımlar ise şöyle:

Nuray Hanım, güzel dileklerin ve mesajın için çok çok teşekkür ediyor, selamlarımızı gönderiyorum. https://t.co/VugFZ8puhJ REKLAM February 9, 2022

Yavrumuza maşallah… Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi hürmetine acil şifalar ihsan etsin. Sağ olun… https://t.co/GbAh5meLgy — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

Fatıma Zehra kızım, kendin gibi güzel temennilerin için teşekkür ediyorum. Emine Hanım ile birlikte gözlerinden öpüyoruz seni… https://t.co/DRqCHoo4vI — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022