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Hayat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir'e başarı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in tarihi uzay yolculuğu öncesi başarılar diledi. Erdoğan, ''7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

16:25 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer alacağı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçağın, ABD yerel saatiyle 08.30 sularında (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanması planlanıyor. Yolculuk öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atasever için paylaşımda bulundu.


Erdoğan, ''Bugün Yörünge Altı Araştırma Görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diliyorum. 7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz'' ifadelerine yer verdi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Tuva Cihangir Atasever
#Uzay
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