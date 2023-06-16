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Hayat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vaniköy Camisi fotoğraflı cuma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Vaniköy Camisi'nin fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.

11:24 . 16/06/2023 Cuma
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vaniköy Camisi fotoğraflı cuma mesajı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vaniköy Camisi fotoğraflı cuma mesajı.

Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2020'de ahşap çatısı ve müştemilatı yanarak kullanılamaz hale gelen, yaklaşık 2,5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılan Vaniköy Camisi'nin fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.

Boğaz'ın incisi

Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden paylaşılan "Hayırlı Cumalar" mesajında, "Boğaz'ın incisi" olarak tanımlanan caminin fotoğrafına yer verildi. Vani Mehmed Efendi tarafından 1665'te yaptırılan ve halk arasında Vaniköy Camisi olarak bilinen Vani Mehmed Efendi Camisi, 2020'de çıkan yangında büyük oranda zarar görmüş, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Kalyon Vakfı ve Mehmed Vani Vakfı arasında imzalanan "Restorasyon Protokolü" kapsamında yenilenmişti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Vaniköy Camii
#cuma mesajı
44 dakika önce
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