Cüneyt Arkın'dan alkol itirafı: Benim hayatımı kurtardı

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleritörenine katılan ünlü oyuncu Cüneyt Arkın konuşmasıyla izleyenleri duygulandırdı. Arkın, "Türker ağabey benim hayatımı kurtardı. Beni alkolden kurtardı." ifadelerini kullandı.

Arkın: Türker ağabey benim kaç kere hayatımı kurtardı

Cüneyt Arkın, layık görüldüğü Onur Ödül'ü sonrası açıklama yaparak şöyle konuştu:

"Kelebek ödüllerini daha önce aldım ama bu ödülün başka bir tadı var. Türker ağabeyin elinden alıyorum. Kelebeğe bir beyanat vermiş. Diyor ki 'Cüneyt Arkın benim hayatımı kurtardı.' ya Türker ağabey benim kaç kere hayatımı kurtardı. Beni alkolden kurtardı. Nikah şahidim oldu. Çocuklarımın doğumu, nişanı, düğünün de hediyeleriyle yanımızda oldu."

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