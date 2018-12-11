Hayat Cüneyt Arkından alkol itirafı Benim hayatımı kurtardı
AKTÜEL

Cüneyt Arkın'dan alkol itirafı: Benim hayatımı kurtardı

45. Altın Kelebek Ödülleri töreninde 'Onur Ödülü' verilen Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, konuşmasıyla izleyenleri duygulandırdı. Arkın, "Türker ağabey benim hayatımı kurtardı. Beni alkolden kurtardı" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak
Bir zamanlar yeşilçam filmlerine damga vuran Cüneyt Arkın, önemli açıklamalarda bulundu.
Bir zamanlar yeşilçam filmlerine damga vuran Cüneyt Arkın, önemli açıklamalarda bulundu.

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleritörenine katılan ünlü oyuncu Cüneyt Arkın konuşmasıyla izleyenleri duygulandırdı. Arkın, "Türker ağabey benim hayatımı kurtardı. Beni alkolden kurtardı." ifadelerini kullandı.

Arkın: Türker ağabey benim kaç kere hayatımı kurtardı

Cüneyt Arkın, layık görüldüğü Onur Ödül'ü sonrası açıklama yaparak şöyle konuştu:

"Kelebek ödüllerini daha önce aldım ama bu ödülün başka bir tadı var. Türker ağabeyin elinden alıyorum. Kelebeğe bir beyanat vermiş. Diyor ki 'Cüneyt Arkın benim hayatımı kurtardı.' ya Türker ağabey benim kaç kere hayatımı kurtardı. Beni alkolden kurtardı. Nikah şahidim oldu. Çocuklarımın doğumu, nişanı, düğünün de hediyeleriyle yanımızda oldu."

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