Define avcıları 1600 yıllık tarihi su kemerini dinamitle yıktı

Çatalca'da Istranca dağlarında bulunan 1600 yıllık Ballıgerme Su Kemeri'nin büyük bölümü dinamitlenerek yıkıldı. Define avcıları tarafından gerçekleştirdiği tahmin edilen yıkım, bölgede yürüyüş yapan doğa gönüllüleri tarafından fark edildi. Define avcılarının yıkımla birlikte bölgede içki şişeleri, iş eldivenleri gibi birçok malzemeyi de geride bıraktıkları görüldü.

Su kemerininn talan edilmeden önceki hali.

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İstanbul'a su sistemi taşıyan sistemin bir parçası

Bir ay öncesine kadar tarihi kemerin bütünlüğünü koruduğunu söyleyen Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel "İstanbul'un dördüncü yüzyılda, Roma İmparatorluğunun yeni başkenti olarak seçilmesiyle, tıpkı yirminci yüzyılda olduğu gibi büyük bir nüfus patlaması yaşanmıştı. Bu gelişme doğal olarak beraberinde büyük alt yapı sorunlarını da birlikte getirmişti. Yiyecekle birlikte halkın suya da gereksinimi vardı. Bu talep Roma tarafından o güne kadar yapılmış en uzun ve karmaşık su kemeri sistemiyle karşılanmıştı. Bu kemerler de bu sistemin birer parçası. " dedi.

DHA

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Şehir efsanesi için yok ettiler

Şehir efsanelerinin definecileri bu su kemerlerine getirdiğini anlatan Ahmet Rasim Yücel "Halk arasında konuşulan ve aslı olmayan dedikoduya göre bu eserleri yapanlar taşlar arasında altın koyarak, yokluk zamanlarında halkın kullanmasını istemişler. İşte bu asılsız dedikodu insanları buraya sürüklüyor. Ellerindeki sahte define haritaları ile bu tarihi eserleri parçalıyorlar. Ballıgerme su kemeri yaklaşık 1600 yıl önce yapılmış. Bugün artık defineciler tarafından tamamen parçalanmış durumda. Tarihi eserlerimize yazık oluyor " şeklinde konuştu.

DHA

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını dinamit patlatan define avcılarının kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaların sürdüğünü söylediler. Yetkililer olayla ilgili bilgisi olanların mutlaka ihbarda bulunmasını istedi.