Hayat Define avcıları 1600 yıllık tarihi su kemerini dinamitle yıktı
AKTÜEL

Define avcıları 1600 yıllık tarihi su kemerini dinamitle yıktı

İstanbul Çatalca'da 1600 yıllık Ballıgerme Su Kemeri definecilerin hedefi oldu. Tarihi su kemerinin taşları arasında altın bulunduğunu düşünen define avcıları, kemerin bir çok bölümünü dinamitlerle patlattı. Kemeri oluşturan taşlar murç ve kazmalarla kazılırken, tarihi eserde büyük bir yıkım meydana geldi.

Haber Merkezi DHA
Define avcılarının bulunması için çalışma başlatıldı.
Define avcılarının bulunması için çalışma başlatıldı.

Çatalca'da Istranca dağlarında bulunan 1600 yıllık Ballıgerme Su Kemeri'nin büyük bölümü dinamitlenerek yıkıldı. Define avcıları tarafından gerçekleştirdiği tahmin edilen yıkım, bölgede yürüyüş yapan doğa gönüllüleri tarafından fark edildi. Define avcılarının yıkımla birlikte bölgede içki şişeleri, iş eldivenleri gibi birçok malzemeyi de geride bıraktıkları görüldü.

Su kemerininn talan edilmeden önceki hali.

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İstanbul'a su sistemi taşıyan sistemin bir parçası

  • Bir ay öncesine kadar tarihi kemerin bütünlüğünü koruduğunu söyleyen Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel "İstanbul'un dördüncü yüzyılda, Roma İmparatorluğunun yeni başkenti olarak seçilmesiyle, tıpkı yirminci yüzyılda olduğu gibi büyük bir nüfus patlaması yaşanmıştı. Bu gelişme doğal olarak beraberinde büyük alt yapı sorunlarını da birlikte getirmişti. Yiyecekle birlikte halkın suya da gereksinimi vardı. Bu talep Roma tarafından o güne kadar yapılmış en uzun ve karmaşık su kemeri sistemiyle karşılanmıştı. Bu kemerler de bu sistemin birer parçası. " dedi.

DHA

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Kocaeli'de define avcıları mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi

Şehir efsanesi için yok ettiler

Şehir efsanelerinin definecileri bu su kemerlerine getirdiğini anlatan Ahmet Rasim Yücel "Halk arasında konuşulan ve aslı olmayan dedikoduya göre bu eserleri yapanlar taşlar arasında altın koyarak, yokluk zamanlarında halkın kullanmasını istemişler. İşte bu asılsız dedikodu insanları buraya sürüklüyor. Ellerindeki sahte define haritaları ile bu tarihi eserleri parçalıyorlar. Ballıgerme su kemeri yaklaşık 1600 yıl önce yapılmış. Bugün artık defineciler tarafından tamamen parçalanmış durumda. Tarihi eserlerimize yazık oluyor " şeklinde konuştu.

DHA

Soruşturma başlatıldı

  • Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını dinamit patlatan define avcılarının kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaların sürdüğünü söylediler. Yetkililer olayla ilgili bilgisi olanların mutlaka ihbarda bulunmasını istedi.

Define avcıları 17 metrelik çukur kazdı
OYNAT 00:44
Define avcıları 17 metrelik çukur kazdı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 85 yaşındaki bir kişiye ait kullanılmayan bir evin bahçesinde define aramak için 17 metre çukur açtığı öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların açtıkları çukurdan 44 adet Osmanlı dönemine ait sikke buldukları öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahıslar gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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