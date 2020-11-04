Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Demet Akalın deprem mağduru 10 aileye yardım edecek
AKTÜEL

​Demet Akalın deprem mağduru 10 aileye yardım edecek

Demet Akalın deprem mağduru 10 aileye yardım edecek

Şarkıcı Demet Akalın, İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası mağdur olan vatandaşlar için harekete geçti. Evsiz kalan bir aileye koltuk takımı alacağını söyleyen şarkıcı, 10 aileye yardım edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Demet Akalın
Demet Akalın

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Yaşanan deprem sonrası İzmir'deki depremzedeler için ülkenin dört bir yanından yardım yağmaya başladı. Son olarak Demet Akalın'da Twitter'dan kendisine ulaşan Hakan Şahin isimli bir vatandaşın, "Evimiz ağır hasarlı, yıkım kararı verildi. Hiçbir eşyamızı alamadan çıkmak zorunda kaldık. İki oğlum var, kiralık ev arıyoruz" tweetine "Ben bir salon takımı göndersem" karşılığını verdi.

Bir başka kullanıcının, "Senin gibi birinin bir değil 2-3 salon takımı yollaması lazım ama olsun çok sanatçıya örnek olursun inşallah" yorumunu gören şarkıcı, "10 dedim ya kuzum. 10 aileye Allah'ın izniyle göndereceğim. Her şey düzelsin neler yapacağım bak gör" dedi.

TRT'nin fenomen haline gelen yeni dizisi zirvedeki yerini koruyor
HAYAT
TRT'nin fenomen haline gelen yeni dizisi zirvedeki yerini koruyor

İzmir'deki depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın akrabası çıktı: Sosyal medya mesajı yürekleri dağladı
HAYAT
İzmir'deki depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın akrabası çıktı: Sosyal medya mesajı yürekleri dağladı

Yunanistan’a ‘Ayasofya’ şoku: UNESCO cami olmasında sakınca olmadığını açıkladı
HAYAT
Yunanistan’a ‘Ayasofya’ şoku: UNESCO cami olmasında sakınca olmadığını açıkladı

Abone Ol Google News
Gölge başkan adayı Kamala Harris

Gölge başkan adayı Kamala Harris

​Biden seçilirse Türkiye stratejisini kurgulamalı.
Mahalle kayıyor!

Mahalle kayıyor!

​Evlerin duvarlarındaki çatlaklar büyüyor, vatandaş diken üstünde!
Azerbaycan, Ermenistan’a ait bir SU-25 uçağını daha düşürüldü

ABD'yi kaos mu bekliyor?

ABD'yi kaos mu bekliyor?

​Şimdi ne olacak?

​ABD'deki seçimlerde saat saat yaşanan gelişmeler...
Araçlarını<br>bırakıp kaçtılar

Araçlarını
bırakıp kaçtılar

İzmir'deki deprem anından yeni görüntüler geldi.
Köprüye köpek çıktı

Köprüye köpek çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden karşıya motorcular geçirdi.

​Türkiye düşmanı Fransız dergi Le Point yine Erdoğan'ı hedef aldı.
Bir yılda<br>teslim edilecek

Bir yılda
teslim edilecek

​Bakan Kurum, İzmir'de yeni binaların teslim tarihini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.