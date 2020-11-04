​Demet Akalın deprem mağduru 10 aileye yardım edecek

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Yaşanan deprem sonrası İzmir'deki depremzedeler için ülkenin dört bir yanından yardım yağmaya başladı. Son olarak Demet Akalın'da Twitter'dan kendisine ulaşan Hakan Şahin isimli bir vatandaşın, "Evimiz ağır hasarlı, yıkım kararı verildi. Hiçbir eşyamızı alamadan çıkmak zorunda kaldık. İki oğlum var, kiralık ev arıyoruz" tweetine "Ben bir salon takımı göndersem" karşılığını verdi.

Bir başka kullanıcının, "Senin gibi birinin bir değil 2-3 salon takımı yollaması lazım ama olsun çok sanatçıya örnek olursun inşallah" yorumunu gören şarkıcı, "10 dedim ya kuzum. 10 aileye Allah'ın izniyle göndereceğim. Her şey düzelsin neler yapacağım bak gör" dedi.

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