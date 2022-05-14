Deniz fenerlerinin enerjileri güneşten

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, TBMM Kamu Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda kıyı emniyeti seyir hizmetlerine ilişkin bilgiler verdi. Kıyılara yayılmış fener ve şamandıraların deniz araçlarına seyirlerinde yardımcı olduğunu hatırlatan Ünüvar, bunların çalışabilirliğinin denizde güvenlik ve seyir emniyeti açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti. Ünüvar, “Bu anlamda çalışılabilirlik oranımız 2021 yılında yüzde 99,94 oldu” dedi.

HEDEF YÜZDE 100

Ünüvar, şunları söyledi: “Türkiye kıyılarına yayılmış 490 fener, 128 şamandıra olmak üzere toplamda 618 seyir yardımcımız mevcut. Bunun yanında 416 da yardımcı tesisimiz de Türkiye kıyılarına yayılmış durumda. Bu seyir yardımcılarımızda yenilenebilir enerji kaynağından faydalanma oranımızı yüzde 81’e çıkardık, hedefimiz burada yüzde 100’e ulaşmak.”

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TARİHİ FENERLERE RESTORASYON

41 tane tarihi fener olduğunu belirten Ünüvar, “Tarihi fenerlerimizin restorasyon, restitüsyon ve tadilat, bakım ve onarımlarını yapmaktayız. Bunun dışında, Türkiye çapındaki 89 tane fenerimizin hepsinin tadilatları yapıldı” diye konuştu.

GÜNDEM Deniz fenerleri para basıyor