Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Hayat

Deprem bölgesinde 6 Şubat'tan bu yana 4 bin 627 bebek doğdu

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde 6 Şubat tarihinden bu yana 4 bin 627 bebek dünyaya 'merhaba' dedi.

17:29 . 16/02/2023 Perşembe
AA
Deprem bölgesinde 10 günde 4 bin 627 bebek dünyaya geldi

Deprem bölgesinde 10 günde 4 bin 627 bebek dünyaya geldi

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde 10 günde 4 bin 627 bebek dünyaya geldi.


Sağlık Bakanlığı, depremden etkilenen illerde doğan bu bebeklerin anneleri ile doğuma hazırlanan anne adaylarına, gebelik takibi ve anne sütünün önemine kadar birçok alanda destek sağlıyor.


Bebeklerin sağlığının korunması için anne sütü ile beslenmeleri gerektiği yönünde anneleri bilgilendiren ekipler, gerektiğinde anneye emzirme eğitimi veriyor.


Bakanlık ekipleri, anne ve bebek sağlığına yönelik tarama, aşılama ve sağlık kontrollerini yürütüyor, aşı uygulamalarını yapıyor.


#Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
#Sağlık Bakanlığı
#bebek
#deprem bölgesi
#6 Şubat
2 saat önce
default-profile-img
Deprem bölgesinde 6 Şubat'tan bu yana 4 bin 627 bebek doğdu
Aile Bakanlığından depremzede çocuklara ilişkin 'koruyucu aile modeli' açıklaması
CANLI| Trabzonspor-Basel
İletişim Başkanlığı depremle ilgili yalanları tek tek çürüttü
İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona hakkında soruşturma başlattı
Cezaevi midibüsü ile kamyon çarpıştı: 23 yaralı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.