Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

Koruyucu aile başvurularında artış: 10 günde 290 bin kişi başvuru yaptı

Türkiye depremde refakatsiz kalan çocuklara sıcak bir yuva sunabilmek için seferber oldu. Şu ana kadar 290 bin kişi koruyucu aile olabilmek için başvuruda bulundu. 15 Şubat verilerine göre, şu anda ailesine ulaşılamayan bin 457 çocuk bulunuyor.

17:17 . 16/02/2023 Perşembe
Diğer
15 Şubat verilerine göre, şu anda ailesine ulaşılamayan bin 457 çocuk bulunuyor.

15 Şubat verilerine göre, şu anda ailesine ulaşılamayan bin 457 çocuk bulunuyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem felaketlerinin ardından koruyucu aile başvuruları arttı. Günde 3 olan koruyucu aile başvurusu depremden sonra günde 29 bine çıktı. 10 günde 290 bin kişi başvuruda bulundu. Aralarında ünlülerin de olduğu yüz binlerce kişi ailesine ulaşılamayan çocuklara, sıcak bir yuva sunabilmek için e-Devlet üzerinden başvuruda bulundu.

1457 çocuk ailesine ulaşamadı

15 Şubat itibarıyla 603 çocuk kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edildi. Ailesine ulaşılamayan 1457 çocuk var. Bu çocukların bin 190'nının kimliği belirlendi. Kimliği belirlenemeyenlerin sayısı ise 267. 755 çocuğun hastanelerde tedavisi devam ediyor. 93 çocuk ise tedavisinin arından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurum bakımına alındı.

Bakanlık değerlendirecek

Şu an için depremzede bebek ve çocukların koruyucu ailelere verilmesi düşünülmüyor. Öncelik, çocukların kimlik tespitinin yapılarak yakınlarıyla buluşturulması. Bakanlık, ilerleyen süreçte ailelerine ulaşılamayan çocuklara yönelik başvuruları değerlendirecek.



#ankara
#malatya
#hatay
2 saat önce
default-profile-img
Koruyucu aile başvurularında artış: 10 günde 290 bin kişi başvuru yaptı
Aile Bakanlığından depremzede çocuklara ilişkin 'koruyucu aile modeli' açıklaması
CANLI| Trabzonspor-Basel
İletişim Başkanlığı depremle ilgili yalanları tek tek çürüttü
İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona hakkında soruşturma başlattı
Cezaevi midibüsü ile kamyon çarpıştı: 23 yaralı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.