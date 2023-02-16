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Deprem konutları ne zaman yapılacak: Bakan Kurum 'üç etaba ayıracağız' diyerek duyurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, afet bölgesinde yapılacak deprem konutları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 10 ilde yapılacak hasar tespit çalışmalarının ardından 30 bin konut için 30 Mart'ta harekete geçileceğini belirten Bakan Kurum, yeni yerleşim yerlerinde faya olan mesafeye bakılarak yeni konutları üç etaba ayıracağını belirtti.

17:07 . 16/02/2023 Perşembe
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Deprem konutları ne zaman yapılacak

Deprem konutları ne zaman yapılacak

Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin sonuna gelinirken sıra depremzedelerin geçici olarak barınmalarının sağlanması ve daha da önemlisi kalıcı konutların yapımına geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, afet bölgesinde yapılacak deprem konutları ile ilgili gelişmelerle ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu.

"DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SAHADA"

Aziz milletimize ve ülkemize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte sahada. AFAD'ımızla Kızılay'ımızla Jandarma'mızla Emniyet birimlerimizle ilk andan itibaren vatandaşımızın yanında. Yapılması gereken tüm iş ve işlemler süreçler bilfiil illerde kurmuş olduğumuz koordinasyon merkezlerinde görevlendirilen bakanlarımız dahilinde yürütülmektedir. Bakanlarımız yine bölgeye görevlendirdiğimiz valilerimiz, kaymakamlarımız hep birlikte enkazın bir kenarından tutmak suretiyle sürecimizi yönetmeye gayret gösteriyoruz.

Arama-kurtarma faaliyetleri bir taraftan sürerken de vatandaşlarımızın bu süreçte geçici barınmalarını sağlayacak çadır kurulum süreçleri konteyner kurulumlar beslenme ihtiyaçları yine sağlam olduğunu tespit ettiğimiz binalarda onları misafir ediyoruz.
'13 MİLYON VATANDAŞIMIZI DOĞRUDAN İLGİLENDİREN BİR YIKIM'

Tabi ki çok büyük bir yıkım. 10 ilimizi 13 milyon 500 bin vatandaşımızı yakından ilgilendiren Tüm Türkiye'de hissedilen yıkımı yakından takip edip, eksikleri giderme gayretinde mücadelemizi veriyoruz. Yerleşim alanlarına ilişkin çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlk önce Gazantep'teki yerleşim yerlerie ilişkin süreci tamamladık. Tabi bunu yaparken faya olan mesafesi, zeminin kalitesi, şehrin büyüme öngörüsü, şehrin ihtiyaçları, yerel dinamikler çerçevesinde çalışmalarımızı tamamladık. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yerleşimleri en güvenilir alanlara kurmak hedefimiz.

'ÜÇ ETABA AYIRACAĞIZ'

Yapılacak konutları üç etaba ayıracağız. Bu etaplarımızda ilk önce şehrin çeperinde rezerv alanlarda konutlarımızı üreteceğiz. Ardından şehrin içine üçüncü etap ise şehrin merkezine olacak şekilde inşa edeceğiz.

DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN YAPILACAK

Mart ayı itibariyle 30 bin konutumuzun ihalesini gerçekleştireceğiz. Mart ayında depremden hasar görmüş 10 ilimizde şantiyelerimiz başlayacak.Depremden hasar görmüş 10 ilimizde mart ayı itibariyle inşaatlarımız yükselmeye başlayacak. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasına müteakkip te etap etap nerede hasar varsa çalışmalarımızı yapacağız. Bir yıl içersinde söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybedecek bir dakikamız yok mart başında konut inşalarına başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybedecek bir dakikamız yok mart başında konut inşalarına başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'ndaki kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Depremlerde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini, 105 bin 505 kişinin yaralandığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaybedecek bir dakikamız yok. Hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceğiz. Mart başı itibariyle 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz. Birkaç ay içinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır. Amacımız 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamında konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır." dedi.


#deprem konutu
#Kahramanmaraş depremi
#deprem
#Bakan Murat Kurum
13 dakika önce
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Deprem konutları ne zaman yapılacak: Bakan Kurum 'üç etaba ayıracağız' diyerek duyurdu
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