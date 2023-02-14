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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu felaketin de üstesinden geleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan çalışanlara hitap etti. Hedefin bir yıl içinde yıkılan binaların yeniden inşa edilmesi olduğunu belirten Erdoğan "Bu millet bu felaketin de altından kalkar, bunu da üstesinden gelir. Mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

15:55 . 14/02/2023 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine toplantısının tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıkladı. Edinilen bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.


AFAD çalışanlarına hitap etti


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı öncesi AFAD Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan çalışanlara hitap etti. Hedefin bir yıl içinde yıkılan binaların yeniden inşa edilmesi olduğunu belirten Erdoğan "Bu millet bu felaketin de altından kalkar, bunu da üstesinden gelir. Mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz." ifadelerini kullandı.




#erdoğan
#afad
#ankara
19 dakika önce
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