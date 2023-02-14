Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu felaketin de üstesinden geleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı öncesi AFAD Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan çalışanlara hitap etti. Hedefin bir yıl içinde yıkılan binaların yeniden inşa edilmesi olduğunu belirten Erdoğan "Bu millet bu felaketin de altından kalkar, bunu da üstesinden gelir. Mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz." ifadelerini kullandı.