Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu felaketin de üstesinden geleceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine toplantısının tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıkladı. Edinilen bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı öncesi AFAD Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan çalışanlara hitap etti. Hedefin bir yıl içinde yıkılan binaların yeniden inşa edilmesi olduğunu belirten Erdoğan "Bu millet bu felaketin de altından kalkar, bunu da üstesinden gelir. Mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz." ifadelerini kullandı.