TOKİ gelecek ay kazmayı vuruyor: 30 bin konutluk proje hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması için mart başı itibarıyla 30 bin konutun yapımına başlanacak. Bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili hazırlıklar yürütülüyor. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından, çalışmalara hemen başlanacak. TOKİ’nin bölgede ilk etapta yapacağı inşaatlardan 31’i projelendirildi. Daha önce yer tespitini gerçekleştiren TOKİ, şehrin büyüme öngörüsünü ve zemin ile fay hattı mesafesini dikkate alarak, yerleşim yerlerini belirliyor.

ZEMİN ETÜTLERİ YAPILDI

TOKİ tarafından etaplar halinde yapılması planlanan projelerde ilk olarak, her bir parsel için ayrı ayrı olmak üzere, yapının temel ve statik hesaplarının yapılabilmesi için zemin araştırma verileri ile geoteknik değerlendirmeleri içeren zemin etüt raporu çıkartıldı. Rapordan alınan veriler doğrultusunda başta Deprem Yönetmeliği olmak üzere yürürlükteki tüm ilgili kanun ve yönetmeliklere göre projeler hazırlanacak. Depremden etkilenen bölgeler için projelendirmede konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde yapılması planlanıyor.

HEDEF 1 YILDA TAMAMLAMAK

TOKİ, binalarında uyguladığı 'radye temel', 'tünel kalıp taşıyıcı sistem', 'yüksek beton dayanımı' gibi binada oluşacak sarsıntıyı ve dolayısıyla hasarı en aza indiren depreme karşı çözümlerini yeni yapılacak konutlarda da uygulayacak. Bu bölgede de ihtiyaca göre tüm bu sosyal donatıların da yapılması öngörülüyor. TOKİ tarafından deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasının 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için yapımı tamamlanan konutlar, etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilecek.

Murat Kurum

30 bin konutluk proje hazır

Deprem bölgesinde barınma ihtiyacını karşılamak için harekete geçtiklerini ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "10 ilimizde inşaat sürecini başlattık" dedi. İlk etapta 30 bin konutu projelendirdiklerinin bilgisini veren Bakan Kurum, şöyle konuştu: "105 metrekare büyüklüğünde, 3+1 daireler yapacağız. Yerleşim yerlerini belirliyoruz. Daha önce Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de konutları bir yıl içerisinde nasıl teslim ettiysek, bu bölgede de eş zamanlı olarak teslim edeceğiz."



