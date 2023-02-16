Depremin yıkım ve enkaz faturası çıkartıldı: 12 milyar lira

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın iki ilçesi olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem 11 ilde etkili oldu. İlk depremin yaşandığı 6 Şubat sabahı ve 9 saat sonrası üst üste yaşanan depremler ayakta kalamadı. 50 bini aşkın bina yıkıldı. Yıkılanların yanı sıra yıkılmayan ama içine de girilemeyecek kadar hasarlı binalar bulunuyor.

Enkazlar kaldırılmaya başlandı

Bugün depremin 11. günü. Arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra içinden canlı sesi gelmeyen ve canlı belirtisi görülmeyen enkazlar da karot örnekleri alınarak toplatılıyor.

11 ilde 387 bin 410 binada hasar tespit çalışması yapıldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre depremin etkilediği 11 ilde 387 bin 410 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Tespitlerde orta hasarlı bina sayısı 11 bin 114 olarak belirlenirken 99 bin 300 binanın az hasarlı, 180 bin 355 binanın ise hasarsız olduğu ortaya çıktı. İncelenen binaların 50 bin 576’sının ise ağır hasarlı ya da yıkık olduğu hasarlıların acil yıkılması gerektiği tespit edildi.

Depremin yıkım ve enkaz faturasının ne kadar olacağına ilişkin sorulara Ekonomi gazetesinden Leyla İlhan haberinde yanıt bulmaya çalıştı.

Depremin yıkım ve enkaz faturası en az 12 milyar lira

Yıkım müteahhitleri faturanın 12 milyar lirayı aşacağını belirtiyor. Müteahhitler ayrıca devletin muhakkak devre olması gerektiğini vurguluyor.

Her bina için enkaz kaldırma maliyetini 250 bin TL

Sektör uzmanları her bina için enkaz kaldırma maliyetini 250 bin TL olarak hesaplıyor. 50 bin 576 bina düşünüldüğünde yıkım ve enkaz kaldırma faturası ilk etapta 12,6 milyar TL olarak hesaplanıyor.

Enkazın geri dönüşümü 5 milyar TL

Enkazın geri dönüşümü ile 5 milyar TL’lik bir değer yaratılabileceğini belirten sektör temsilcilerinin dikkat çektiği bir başka konu da geri kazanımının kamu kontrolünde gerçekleşmesi gerektiği.

"Tüm yıkım firmaları görevlendirilmeli"

Yıkım Müteahhitleri Derneği Eski Başkanı ve Yıkım Uzmanı Mehmet Ali Bulut, konu ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: Öncelikli olarak yıkılmış binaların ayıklanması, nakledilmesi sonucu alanlar temizlenecek. Daha sonrasında ağır hasarlı binaların yıkılması ve enkazının kaldırılması sağlanacak. Bu binaların yıkılması ve enkazının nakledilmesi için Türkiye’deki tüm yıkım firmalarının görevlendirilmesi gerekir.

"Sektörde 2 bin firma görev yapıyor"

Sektörde yıkım müteahhitliği belgesi olan veya olmayan 2 bine yakın firma bulunduğunu belirten Bulut, tüm firmalara görevlendirme yapılırsa her firma 25 binanın yıkım ve enkazının kaldırılması görevi üstlendirilebileceğini aktardı.

"Bir binanın yıkım ve enkaz kaldırma süresi yaklaşık 1 ay"

Bulut, bir binanın yıkım ve enkaz kaldırma süresi yaklaşık 1 ay sürebilmekte olup toplamda bir yıla yakın sürede tüm enkaz temizlenerek bertaraf edilebileceği bilgisini de verdi.











