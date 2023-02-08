Deprem bölgesine malzeme götürecek gemiler İstanbul ve İzmir'den yola çıktı

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Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, kurum koordinasyonunda deprem bölgesine yardım malzemesi ve makine ekipmanları götürecek Pergamon Seaways, İstanbul Pendik Limanı'ndan İskenderun Körfezi'ne doğru hareket etti.
Yardım malzemesi yüklenen gemi, 74 çekici-dorse, 15 roll trailer, 34 vinç, 21 kepçe, 35 kamyon, 41 ekskavatör, 11 dorse ve 31 çeşitli araç olmak üzere toplam 254 aracı deprem bölgesine ulaştıracak. Gece 03.00'te yola çıkan geminin yarın gece İskenderun'a ulaşması bekleniyor.