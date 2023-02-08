|
Hayat

Deprem bölgesine malzeme götürecek gemiler İstanbul ve İzmir'den yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda deprem bölgesi için yardım malzemesi yüklenen Pergamon Seaways İstanbul'dan, Ulusoy-5 gemisi İzmir'den yola çıktı.

11:56 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, kurum koordinasyonunda deprem bölgesine yardım malzemesi ve makine ekipmanları götürecek Pergamon Seaways, İstanbul Pendik Limanı'ndan İskenderun Körfezi'ne doğru hareket etti.

YARIN İSKENDERUNA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Yardım malzemesi yüklenen gemi, 74 çekici-dorse, 15 roll trailer, 34 vinç, 21 kepçe, 35 kamyon, 41 ekskavatör, 11 dorse ve 31 çeşitli araç olmak üzere toplam 254 aracı deprem bölgesine ulaştıracak. Gece 03.00'te yola çıkan geminin yarın gece İskenderun'a ulaşması bekleniyor.


Ayrıca yardım malzemesi yüklenen Ulusoy-5 gemisi de 114 tır/taşıt, 74 iş makinesi, 4 tanker olmak üzere toplam 192 araç, 221 yolcu ve insani yardım malzemesiyle İzmir'den yola çıktı. Geminin yarın akşam üstü 17.00 civarında İskenderun'a ulaşması öngörülüyor.



#Denizcilik Genel Müdürlüğü
#İskenderun Körfezi
#İstanbul Pendik Limanı
#Pergamon Seaways
#Ulusoy-5
2 saat önce
default-profile-img
Deprem bölgesine malzeme götürecek gemiler İstanbul ve İzmir'den yola çıktı
Büyük felakette bilanço ağırlaşıyor: 10 ilde 7 bin 108 kişi hayatını kaybetti
AFAD deprem bölgesindeki ihtiyaçların listesini yayınladı
İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı
AFAD ve Kızılay deprem yardımı SMS ve hesap bilgileri
Canlı yayında mucize kurtuluş
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.