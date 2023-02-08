Deprem bölgesine malzeme götürecek gemiler İstanbul ve İzmir'den yola çıktı

Ayrıca yardım malzemesi yüklenen Ulusoy-5 gemisi de 114 tır/taşıt, 74 iş makinesi, 4 tanker olmak üzere toplam 192 araç, 221 yolcu ve insani yardım malzemesiyle İzmir'den yola çıktı. Geminin yarın akşam üstü 17.00 civarında İskenderun'a ulaşması öngörülüyor.