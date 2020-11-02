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Hayat Çamaşırdan çoraba düdükten uyku tulumuna İşte bir deprem çantasının maliyeti
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Deprem çantasında neler olmalı: Deprem çantası ne kadara hazırlanır?

Çamaşırdan çoraba düdükten uyku tulumuna: İşte bir deprem çantasının maliyeti

Geçtiğimiz hafta Cuma günü İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6’lık depremin ardından deprem çantasının maliyeti merak konusu oldu. Önceden hazırlanmış bir deprem çantası depremde hayat kurtarabiliyor. Olası bir deprem durumunda kullanılacak deprem çantasının hazırlanmasının ortalama maliyetinin ise bir kişi için 510 TL olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
AFAD, tarafından hazırlanan deprem çantasının maliyeti ve içeriği açıklandı.
AFAD, tarafından hazırlanan deprem çantasının maliyeti ve içeriği açıklandı.

AFAD resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde deprem çantasında bulunan gıdaların yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı, çabuk bozulmayan gıdalardan; konserve, kuru meyveler, tahin, pekmez, meyve suyu gibi ürünlerin bulundurulması gerektiği bildirildi. Ayrıca her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyunun çantaya dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.
Deprem çantasının içinde bulunan malzemelerin fiyatları araştırıldı. Yapılan analize göre bir deprem çantasında bulunması gereken malzemelerin toplamı bir kişi için ortalama 510 TL olarak hesaplandı.
Deprem çantasında bulunması gereken malzemeler
Bir deprem çantasında önemli belge fotokopileri, gıdalar, hijyen maddeleri ile bazı araç ve gereçlerin bulunması gerekiyor. Çantada kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet), tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, zorunlu deprem
poliçesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı, diğer (evcil hayvan sağlık karnesi) bulunması gerekiyor.

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Malzemelerin ortalama fiyatları şöyle belirtildi

Deprem çantasına giyecek olarak iç çamaşırı, çorap, yağmurluk ve iklime uygun giysilerin konulması önem arz ediyor. Çantada bulundurulması gereken malzemeler ve ortalama fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

İç çamaşırı 20 TL, çorap 20 TL, yağmurluk 40 TL ve iklime uygun giysiler. 3 adet konserve gıda 15 TL, kuru meyve 20 TL, su 5 TL ve meyve suyu 5 TL olarak tespit edildi.
Hijyen malzemesi; sabun 5 TL, diş fırçası ve macunu 25 TL, ıslak mendil 5 TL, tuvalet kağıdı 30 TL, ilk yardım çantası 30 TL, uyku tulumu 100 TL veya battaniye 30 TL, çakı 30 TL, düdük 10 TL, küçük makas 20 TL, kağıt 5 TL, kalem 5 TL, pilli radyo 50 TL, el feneri 15 TL ve yedek piller 25 TL.

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