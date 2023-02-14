Depremde yıkılan binalardan birinin daha sorumlusu yakalandı

Depremde binlerce kişiye mezar olan binaların yapımında ihmali olanlara yönelik 10 ilde başlatılan soruşturmalarda aralarında müteahhit, mühendis ve şeflerin de olduğu 70 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 8’i tutuklandı. Şüpheliler, ‘Taksirle öldürme veya yaralama’ ve ‘İmar Kanunu’na muhalefet’le suçlanıyor.