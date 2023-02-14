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Hayat

Depremde yıkılan binalardan birinin daha sorumlusu yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde depremde yıkılan ve 14 kişinin öldüğü Özabacılar Apartmanı'nın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı.

11:54 . 14/02/2023 Salı
AA
Özabacılar apartmanı 14 kişiye mezar olmuştu.

Özabacılar apartmanı 14 kişiye mezar olmuştu.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı. İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle binanın proje sorumlusu O.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Şanlıurfa'da ulaşılamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan O.E, İstanbul'da gözaltına alındı. O.E'nin İstanbul'daki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilmesi bekleniyor.


#gözaltı
#Şanlıurfa
#haliliye
1 saat önce
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