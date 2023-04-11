Depremin yaraları sanatla sarılıyor.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kurulan 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent’te çocuk ve yetişkin depremzedeler için atölyeler, sanatsal faaliyetler, resim dersleri düzenleniyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin desteğiyle kurulan konteyner kentte vatandaşların fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların yanında eğitim, kültür ve sanat alanında çeşitli projeler sürdürülüyor. Sekiz haftadır süren programda şu ana kadar 3-6 ve 7-12 yaş aralığında, 750 çocuğa hizmet verildi. Bu hizmeti 16’sı akademik personel olmak üzere toplam 43 gönüllü personel yürütüyor. Gaziantep’ten gelen öğretmenlerin rehberliğinde konteyner kentte kalan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik LGS ve YKS hazırlık kursları da düzenleniyor.