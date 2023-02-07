Depremzedeler için tek yürek: Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan 400 bin TL ve 500 mont desteği

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen yıkıcı depremden etkilenen vatandaşlarımız ve ağır kış şartları koşullarında kurtarma faaliyetlerini yürüten tek yürek olmuş ekiplerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak 400 bin TL nakdi yardım desteği veriyoruz. Gün birlik olma ve yaraları sarmak için dayanışma günüdür. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ayrıca depremzedeler için nakdi para yardımının yanında 500 mont gönderdiğini duyurdu. Bu hafta sonu gerçekleşeceği açıklanan ancak deprem nedeniyle iptal edilen Tour Of Antalya yarışları için hazırlanan giysiler deprem bölgesinde yardıma muhtaç insanlar için gönderilecek. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından soğuk hava şartları göz önüne alınarak Tour of Antalya için üretilen 500 mont ve giyim malzemesi deprem bölgesine gönderilmiştir" denildi.