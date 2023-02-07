Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından 27 saat sonra bir kişi kurtarıldı

7,7 büyüklüğündeki depremde en büyük yıkımlardan birinin yaşandığı Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeden sevindiren haberler de geliyor. Hatay’da Arda Bulut isimli bir çocuk, depremden 28 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Kendisini kurtaran askerlere, “Ben seni bir yerden tanıyorum” dedi. Bulut'un iki bacağının kırık olduğu öğrenildi.