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Hayat

Depremzedelere çifte bayram: Nurdağı'nda inşa edilen köy evlerinde yaşam başlayacak

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin kırsal kesimindeki Belpınar Mahallesi'ndeki 3 köyde 14 köy evi tamamlandı. Mesthöyük köyünde yöresel mimariye uygun tek katlı evlerden 3'ü, Ramazan Bayramı'nda sahiplerine teslim edilecek.

13:21 . 19/04/2023 Çarşamba
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Nurdağı'nda inşa edilen köy evlerinde bayramda yaşam başlayacak.

Nurdağı'nda inşa edilen köy evlerinde bayramda yaşam başlayacak.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden büyük zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremzedeler için başlatılan seferberlik devam ediyor.

Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Bölgede inşaatına başlanan 6 bin 591 köy evinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye bağlı Belpınar Mahallesi'ndeki 3 köyde yaptırılan evlerden 14'ü tamamlandı.

Yöresel mimariye uygun

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Mesthöyük köyünde yapımı tamamlanan 127 metrekarelik, 3 oda 1 salondan oluşan, yöresel mimariye uygun tek katlı evlerin 3'ünde Ramazan Bayramı'nda yaşam başlayacak.


#Gaziantep
#Nurdağı
#Belpınar Mahallesi
12 dakika önce
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