Depremzedelere çifte bayram: Nurdağı'nda inşa edilen köy evlerinde yaşam başlayacak

Nurdağı'nda inşa edilen köy evlerinde bayramda yaşam başlayacak.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden büyük zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremzedeler için başlatılan seferberlik devam ediyor.
Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
Bölgede inşaatına başlanan 6 bin 591 köy evinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye bağlı Belpınar Mahallesi'ndeki 3 köyde yaptırılan evlerden 14'ü tamamlandı.
Yöresel mimariye uygun
Yürütülen çalışmalar kapsamında, Mesthöyük köyünde yapımı tamamlanan 127 metrekarelik, 3 oda 1 salondan oluşan, yöresel mimariye uygun tek katlı evlerin 3'ünde Ramazan Bayramı'nda yaşam başlayacak.