Depremzedelerin sanat hayaline destek

Yeni medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerden etkilenenler için çeşitli yardım kampanyaları düzenledi. Depremin ilk gününden itibaren destek çağrısında bulunan sanatçının kriptopara cüzdanında 48 saat içerisinde 4 milyon 200 bin lira değerinde bağış toplandı. Ayrıca YouTube’da bilim ve teknoloji kanallarının 100 saatlik kesintisiz bağış yayınına da katılan Refik Anadol, deprem bölgesindeki 100 öğrencinin sanat ve tasarım alanındaki hayalini gerçekleştireceğini ve 1 milyon lira bağış yapacağını duyurdu.