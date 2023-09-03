Dergiler arasında: Hayal Bilgisi

Erciş’in Hayal Bilgisi

“Kargo sana gelmiş abi” dedi gazeteci arkadaşım Latife Beyza Turgut. Teşekkür edip aldığım paketi açtım. Hayal Bilgisi dergileri. O ne güzel bir dergi. Logosundan ikramına kadar. İkram diyorum çünkü Cihat Albayrak’ın Huzur Koleksiyoncusu isimli romanı ve kitaba iliştirilmiş kuru bir çiçekle tohum da vardı dergiler arasında. Bu inceliğe ancak şapka çıkarılır! Logoyu hayranlıkla seyrettim! Yahya Kemal’in, İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar dizesini üstbaşlığa çıkaran dergiyi Cihat Albayrak’la Ayşe Ünsal birlikte yönetiyor. Van’ın Erciş ilçesinde yayıma hazırlanan üç aylık derginin kapağında ressam Zeliha Bazoğlu’nun bir çalışması ve üzerinde, “İnsan masumiyetini yalnızca Allah’a ispat edebilir” yazısı var. Biri çeviri 15 şiire yer verilmiş 40 sayfalık dergide. Bunlar arasından Akif Dut, Mahmut Esad Durmuş, Ercan Sağlam, Mehmet Osmanoğlu ve Nuray Kaçan’ın şiirleri dikkat çekiyor. Cihat Albayrak’ın, “08.02.2023 / Şehit Uzman Çavuş Suat Yaşar’ın annesi, oğlundan kalan kıyafeti son kez koklayarak deprem bölgesine bağışladı” notuyla biten metni ve Emine Muradoğlu’ndan alınan sosyal medya yazıları ilgi çekici. Engelleri Aşan Şoför söyleşisi ve Bir Gavan’ın Öyküsü de. Müştehir Karakaya, Ali Tarımcı, Arif Onur Solak, Erdal Şahin, İbrahim Bilgin, M. Latif Bakış, Mustafa Dinç, Mustafa Işık, Reşit Güngör Kalkan ve Ayşe Ünsal yaz sayısına katkı veren diğer yazarlar. ‘Edebiyat ve İyilik Dergisi’ Hayal Bilgisi’ne, 0 506 355 97 19 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Yayımına ara vereceği söylenen Şiir Versus’un yayın periyodu değişiyor. İki ayda bir çıkan ve sadece şiir-poetika yazılarına yer veren dergiyi Furkan Çalışkan yönetiyordu. Çalışkan’ın, “Kapanma yok, sadece yayın periyodu değişicek” açıklaması yüreğimize su serpti.





Şiraze’nin duyurusundan bahsetmiştim. Dergi yetkilileri, artan masraf sebebiyle zorda olduklarını, kitap-eleştiri dergisi olmalarına rağmen reklam bile alamadıklarını belirtmişlerdi. Dergi için tek çıkar yol abone sayısının artması. Aksi halde bir dergi daha kapanacak. Buna imkan vermeyelim lütfen. Abonelik için: sirazedergisi.com/abonelik

Hayal Bilgisi’nden:

Başlarını yastığa koydukları zaman “Bugün ‘malına mal katmak’ için ne yaptın?” diye sormadılar kendilerine; mülk Allah’ındı çünkü. Birlikte kurulan sofralara, birlikte emek verilen işlere inandılar. Heves ettiklerine, dostlarının da seve seve heves edeceğini düşündüler; hep öyle olmadı tabi ama iki iken üç olmak bile büyük şeydi doğrusu bu zamanda. Cihat Albayrak.

4 soru: Furkan Çalışkan

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Evet. Dergilerin ana matbu mecralar olarak kabul edildiği bir evde büyüdüm. O yüzden her zaman bir dergi okuruyum.





2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Buzdokuz, Ruhsatsız, Post Öykü ve Hece ilk aklıma gelen matbu dergiler. Bir de dijital mecralar var. Petroleus, Grunge Poetry gibi. Onları da takip ediyorum.





3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Ben genellikle kendi çıkardığım dergilerde yazıyorum. Bu tabii illa böyle olacak değil. Ama böyle oldu şimdiye kadar. O yüzden Şiir Versus diyebilirim. Buzdokuz dergisinde de bir söyleşim yayınlandı.





4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Post Öykü’de yayınlanan öyküler ve çeviri kurumsal metinler ilgimi çekiyor. Keza Buzdokuz’da yer alan deneysel çalışmaları da dikkatle takip ediyorum.





Türk Dili emin adımlarla

Türk Dil Kurumu’nun aylık dergisi Türk Dili, yürüyüşünü emin adımlarla sürdürüyor. 860. sayısı yayımlanan dergiyi Osman Mert yönetiyor. Bir takdime gerek duymayan Türk Dili’nde açılış Osman Fikri Sertkaya ve Hülya Uzuntaş imzalı eleştiri-inceleme yazısıyla yapılmış. Bu sayıda şiirleri 112 sayfaya serpiştirilmiş dört şair var: Mustafa Ruhi Şirin, Mehmet Aycı, Nazım Payam ve Tarık Özcan. Hikâyecilerse ‘Akademi Denklemi’yle Mustafa Çiftçi, ‘Atlıkarınca’yla Sibel Oğuz ve ‘Sahipsiz Fotoğraf Tefrikası-VII: Unutmabeni Çiçeği’yle Numan Keser. İbrahim Şahin, Henry W. Decker’dan yaptığı bir çeviriyle dergiye katkı sunmuş. Mustafa Kirenci ‘günlük’ yazılarına devam ediyor. Bâki Ayhan Asiltürk’le Cenk Gündoğdu’nun yazıları Özdemir Asaf’la ilgili. Feryal Başel Tüzün’le Türk Dünyası Ezgileri Üzerine uzun bir konuşma yapılmış. Tüzün’e soruları Yasemin Dinç Kurt sormuş. Emin Ercan Cihan, İsmet Çetin, Köksal Geçer, Cemal Kurnaz, Nail Tan ve Salahattin Bekki bu sayıya destek veren diğer yazarlar. Derginin arka kapağı her zaman olduğu gibi boş. Çocuklara yönelik çalışmalarıyla tanıdığımız Mustafa Ruhi Şirin’in Nehirlere Yazılmış Şiir başlıklı çalışmasının son dizesiyle bitireyim: Düştüğünde yanına koşan yoksa / Nehirlere yazılmış bir şiir seç kendine. Türk Dili’ne, abonelik@tdk.gov.tr e posta adresinden ulaşılabilir.





Şiire ‘olağan’ bakış

33. sayısı yayımlanan Olağan Şiir Dergisi, şiirin sesi olmayı sürdüyor. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından çıkarılan derginin yönetiminden Aykut Nasip Kelebek sorumlu. Arka kapağında Yunus Emre Aklıbaşında’nın Paylaşsana Bu Dağınıklığı başlıklı şiirine yer verilen dergide dikkate değer bir Mert Mevlüt Gökçe dosyası hazırlanmış. Sunuş yazısında genç şairlere önem verdiklerini belirten Kelebek, ilk şiir kitabı Dergâh’tan çıkan Gökçe ile güzel bir söyleşi gerçekleştirmiş. Dergi okurluğu hakkında şu itirafta bulunmuş Gökçe: Bir şair kitapsız yapabilir ama dergisiz yapamaz. Dosyaya yazılarıyla Enes Talha Tüfekçi, Rıdvan Tulum, Can Acer ve Hasan Enes Gündüz katkı sağlamış. 20’den fazla şiirin yeraldığı dergide Zafer Acar, Volkan Arslan, Enes Talha Tüfekçi, Ömer Yalçınova, Mehmet Baş ve Sami Uluğ’un şiirlerini severek okudum. Metinler bir yana sadece şiirler bile bu sayının okunması için yeterli. Gökçe’nin iddialı sözüyle bitireyim: Şairler İstanbul’da. Peki şiir ner(e)de? Ankara’da demek zorundayım... Olağan Şiir Dergisi’ne, olagansiirdergisi@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.







