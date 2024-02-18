Dergilik: Hilav’ın gözüyle Tahir ve Tanpınar

Yarım asırlık Türk Edebiyatı dergisinin 604. sayısı yayımlandı. İmdat Avşar’ın yayın yönetmenliğini yaptığı 80 sayfalık derginin kapağına altı yazar çıkarılmış. Arka planıysa iki yazarın fotoğrafı süslüyor. Hasbıhal’e Ahmet Kabaklı hocayı anarak başlayan Avşar, onun açtığı yoldan ilerleyeceklerini belirtiyor. Hoca’nın Hakk’a yürüyüşünün üzerinden 23 yıl geçmiş. Ruhu şadolsun. Bu sayının açılışını Fransız edebiyatının önemli ismi André Gide’i konu ettiği makalesiyle Medine Sivri yapıyor. Ahmet Duran Arslan, Selahattin Hilav’ın gözüyle Kemal Tahir ve Ahmet Hamdi Tanpınar’a bakıyor. Funda Özsoy E., yakın zamanda kaybettiğimiz Recep Seyhan’ın hikâyelerini konu edinmiş. Bu sayının şairleri, Mehmet Aycı, İsmail Bingöl, Ülkü Olcay, Mehtap Altan ve Abdullah Emre Aladağ. Enver Aykol, Türk dünyasının önemli edebiyatçılarından Anar Rzayev’in Ketebe’den çıkan Beş Katlı Apartmanın Altıncı Katı isimli kitabını irdeliyor. Mustafa Altunoğlu, Arif Nihat Asya’nın hiç yayımlanmamış bir mülakatını yayımlıyor. Şerif Aydemir ‘hatıra’larını yazmaya devam ediyor. Habil Yaşar’ın SMS isimli hikâyesi okurunu bekliyor. Bu sayının söyleşi konuğu Nurullah Çetin. Çetin’le son eserleri üzerine Hakkı Yıldız konuşmuş. Dört eserin ele alındığı Kitaplık’ın yazarları Yusuf Alpaslan Özdemir, Fatma Pekşen ve Saime Kemerci. Anılanlar haricinde on isim daha dergiye makale, hikâye ve deneme türü yazılarıyla katkı vermiş. Kabaklı hocanın emaneti dergiye, tedev30@gmail.com e posta adresinden veya 0 212 527 50 32 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Hayriye Ünal yönetimindeki Buzdokuz yeni yıla değişikliklerle girdi. Derginin yayın periyodu üç aya çıkarken sayfa sayısı arttı. Charles Bernstein, yayın kurulu üyesi olarak kadroya katıldı. Derginin kurucu şairlerinden Hakan Şarkdemir de yayın kurulu üyesi oldu. Dergi kadrosundaki görev değişiklikleri şöyle: Teori editörü Atakan Yavuz, eleştiri editörü Hasan Bozdaş, şiir editörü Zeynep Arkan, görsel şiir editörü Burak Ş. Çelik. Çeviri editörüyse Ertuğrul Rast. Web yönetiminde Ali Berkay, son okumada Gökçe Özder var. Dergiye ve yeni arkadaşlara başarılar diliyorum.

Türk Edebiyatı’ndan:

Sanat tutumunu genel dünya görüşünden ayırmayan Karakoç, bilhassa nehir şiirlerinde kendi şair beniyle tamamen uyuşan şiirsel özneler kullanır. Hızır, Taha ve Mecnun bu bağlamda Karakoç’un kültürel ve edebî şahsından pek çok şey taşıyan idealize tiplerdir. ... Leyla ile Mecnun’daki “şair” motifi de ... şairin bizzat kendisinden bir şeyler taşımaktadır.

Vahdettin Oktay Beyazlı

Kim kimi kaybetti?

Olağan Şiir’in 36. sayısı okuruyla buluştu. Aykut Nasip Kelebek’in yönettiği iki aylık derginin kapağına altı isim çıkarılmış. Bunlar, Zafer Acar, Aykut Nasip Kelebek, Enes Talha Tüfekçi, Can Acer, Kaan Eminoğlu ve Hüseyin Peker. Arka kapağı Sena Yığcı’nın İstanbul fotoğrafı süslüyor. Kelebek, Sunuş’ta, “... II. Yeni şairlerinin ve bu şairlerin yörüngesine girmiş şairlerin kıymeti kendinden menkul bazı şiirleri ve okuyucuyu dışlayan açıklamaları okuyucunun şiire sırt dönmesine sebep oldu” diyor ve şairle okuyucu arasındaki köprüyü tekrar kurmayı öneriyor. Bu sayıda şiire 54 sayfa ayrılmış. Şiire ayrılan bölümün yarısını Zafer Acar’ın ‘merak saldığı’ Gürcüceyle başlayan (İbraniceye benzettiğim!) şiiri dolduruyor. Acar’ın yanısıra 17 şair daha katkı sağlamış 72 sayfalık dergiye. Bu sayıdaki dosya konusu, “Kim Kimi Kaybetti? Şair mi Okuru, Okur mu Şiiri?” başlığını taşıyor. Bu merkezde yazılan beş yazının altında Enes Talha Tüfekçi, Can Acer, Kaan Eminoğlu, Hüseyin Peker ve Zafer Acar’ın imzaları var. Yazıyı şair Kelebek’in Aynı Madde başlıklı şiirinin son dizeleriyle bitireyim: bence dört duvarın birleştiği yerler çok daha mucizevi / peygamberin vahiyle müjdelendiği mağara mesela / ve öldürücü darbeleriyle hapishaneler daha hikmetli / ve daha derinleştirici bekar odaları da. Şiirin olağan adresine, olagansiirdergisi@gmail.com e posta adresinden veya 0 212 581 69 12 no’lu telefondan ulaşılabilir.

25. yıla uzanan koşu

24 yıldır yayımlanan Mavi Yeşil’in 145. sayısı çıktı. Hasan Öztürk yönetimindeki 32 sayfalık derginin kapağına yazarların ismi konulmuş ve üç yazı öne çıkarılmış. Yazılardan ilki Oğuz Demiralp imzalı: Ataç ile Tanpınar. İkincisi, Berkiz Berksoy ile Hasan Öztürk’ün yaptığı ‘Tanpınar’ konuşması. Sonuncusu da Şükûfe Nihal ve son romanı Çölde Sabah Oluyor’u merkez alan Şener Şükrü Yiğitler yazısı. Mavi Yeşil’in şairleri, Hilmi Haşal, Veysel Çolak, Elif Burcu Özkan, Furkan Kayış, Ersin Engin ve İbrahim Tığ. Hikâyecilerse, Nurdan Aladağ’la Selma Tonay Elhan. Betül Bayraktar ‘kimlik bunalımı’ konulu bir metinle; Canan Aktaş, Ülkü Tamer’in “Konuşma” Şiiri Üstüne başlıklı çalışmasıyla; Çağla Göksel Çakır ise Tarancı’nın Otuz Beş Yaş başlıklı şiirini ele aldığı incelemesiyle dergiye katkı veren diğer yazarlar. Algı Kaçağı başlıklı şiirinde şöyle sesleniyor Özkan: Arayışın yorgun hükmü düşüyor kimliklerinden / Nice suslara kalıp geceden yağıyorsun gündüzlere / Mevsimlere güneş alınlı vaadin damlıyor / Bizi yormadan durulmuyor yolunu kaybeden kader / Bir çocuğun öğle uykusu kadar zorunluyoz birbirimize. Rize’nin renkli sesine, maviyesildergisi@gmail.com e posta adresinden veya 0 464 217 71 50 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Ayşe Olgun.

4 soru: Ayşe Olgun

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Yeni çıkan dergilerin yanında geçmişte okurla buluşmuş dergileri sahaflardan, kütüphanelerden, dijitalden takip etmeyi seviyorum. Bana göre dergi, kendi dönemini anlatan en iyi kaynak.





2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Kapak dosyasından ve yazısını merak ettiğim biri varsa o ayın dergilerinden alıp okuyorum. Ya da merak ettiğim yazıları kütüphanelerden bulup okuyorum. Son zamanlarda İlmi Etüdler Derneği’nin dijitale taşıdığı İslamcı Dergiler Projesi’nden kadın dergilerini inceliyorum.





3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Nihayet ve Dergâh dergilerine yazmıştım ama bir süredir yazamıyorum.





4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Dergilerin özel sayılarını önemsiyorum. Derin Tarih’in Filistin sayısı ve Hece’nin İsmet Özel sayısı son zamanda arşivime eklediğim yayınlardan oldu.











