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Devlet hastanesinde 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına bakanlıktan inceleme

Devlet hastanesinde 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına bakanlıktan inceleme

11:541/05/2025, Perşembe
IHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" iddiaları üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu.

İstanbul'da 9 yaşındaki bir çocuğun yaralı olarak hastaneye kaldırıldığının ve doktorlar tarafından cinsel istismara uğradığının tespit edildiği iddiası milyonların tepkisini çekti.


Bazı medya kuruluşlarının da haberi
"Devlet hastanesinde cinsel istismar"
başlığı ile servis etmesinin ardından devletin tüm kademeleri harekete geçti.

İnceleme başlatıldı


Gelen ihbarların ardından güvenlik güçleri ve Sağlık Bakanlığı harekete geçti.


Sağlık Bakanlığı, söz konusu iddia ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.


Bakanlıktan açıklama


Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'devlet hastanesinde cinsel istismar' başlıklı habere ilişkin açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır.


Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.




#İstanbul
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