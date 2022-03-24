Hollanda fişini çekecekti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara'dan güzel haber

Hollanda’da yaşayan ve AKUT lösemi teşhisiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra doktorları tarafından fişi çekileceği söylenen Dilara Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrası Türkiye’ye getirilmişti. Türkiye tarafından gönderilen özel uçakla yurda getirilen Şahin, Siyami Ersek Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınmıştı.

TÜRKİYE'DE 1.5 AY SONRA YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILDI

Yaklaşık 1.5 ay süren tedavinin ardından Dilara Şahin yoğun bakımdan çıkarıldı. Tedavisine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edilen Şahin’in sağlık durumuna ilişki son durumu ise babası Oğuz Şahin anlattı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Hollanda'da yaşam fişi çekilecek Dilara Türkiye'ye getirildi

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Dilara’nın yoğum bakımdan çıkarıldığını belirten baba Oğuz Şahin şunları söyledi: “Bundan yaklaşık 1 ay önceydi sanırım. Kızımızı, Hollanda’dan ciddi ve riskli bir transferle Türkiye’mize getirdik. Çok kötü durumdaydı. Makinalara bağlıydı. Bugüne geldiğimizde ise çok şükür ki durumu iyiye doğru gidiyor. Ümit ve duayla bekliyoruz. İnşallah yakın zamanda daha güzel haberler almayı da diliyoruz.

REKLAM

OYNAT 00:21 İngiltere'deki Kovid-19 hastası Erdal Yetimova ambulans uçakla yurda getirildi İngiltere'nin başkenti Londra'da durumu ağırlaşan koronavirüs (Kovid-19) hastası Erdal Yetimova Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, 'Büyük Türkiye vatandaşını yalnız bırakmaz. Kovid tedavisinin yanı sıra, Türkiye'ye nakli için gönderilen uçağımıza ambulans araç hizmeti dahi verilmeyen Union of International Democrats İngiltere Başkanı kardeşim Erdal Yetimova'yı kuyruğunda Türk bayrağı olan Ambulans uçağımız ile İngiltere'den Türkiye'ye getiriyoruz' ifadelerine yer verdi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"CUMHURBAŞKANIMIZ VE DOKTORLARIMIZI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sesimizi duymuştu. Kendileri vesile oldular bizi bu duruma getirdiler. Kendilerine sonsuz teşekkürler ediyorum. Geldiğimiz gün bizi aramıştı. Aileden biri gibi konuşarak halimizi hatırımızı sormuştu. Başkanımıza bize bugünü yaşattığın için çok teşekkür ediyorum. Türk doktor ve hemşirelerimize de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kızımız kurumaya terk edilmiş bir fidandı. Bu fidanı yeşertmek isteyen herkes elinden geleni yapıyor. Yavaş yavaş da olsa bu fidan yeşerecek. İnşallah yakın zamanda da çiçekler açar diye umut ediyoruz.”