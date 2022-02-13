Dini istismar eden diyetlere itibar etmeyin

Son dönemin popüler konularından birisi olan diyet programları din istismarına dönüştü. Sosyal medyada uzman olduğunu iddia eden isimler, “Peygamber Efendimizin tavsiyesi” diyerek pazarladıkları diyet programları ile ürettikleri ‘iksir’ ve ‘doğal ilaç’ adı altındaki ürünleri pazarlamaya başladı.

GÜNLERCE AÇ KALIYORLAR

Bir yıla kadar uzanan çok aşamalı programı uygulayanlar son aşamalarda günde sadece 1 yudum su ile günlerce aç kalıyor. Program boyunca da diyeti uygulayanlar iksir-ilaç adı altında kutusu yaklaşık 300 liraya satılan ilaçlardan kullanıyor. Oldukça yaygınlaşan bu diyet programlarını hem doktorlara hem de ilahiyatçılara sorduk.

HER BÜNYEYE OLMAZ

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Akcan, bu tarz uygulamaların bilimsel dayanağının olmadığını söyledi. Akcan, “İnsanların duygularını kullanıyorlar. Medyatik şekilde yaklaşarak insanları kandırma yoluna gidiyorlar. Bunun bilimsel dayanağı kesinlikle yok. Neyi temizliyor, kimi temizliyor, hangi maddeyi temizliyor. Bu yapılan şey Kendilerine müşteri bulup kandırmaktan başka bir şey değil. Yapılan uygulamaların bilimselliğe dayanması gerekiyor. Ben yaptım oldu demekle olmaz. Karaciğerin temizlenmesi öyle kolay olmuyor. Ramazan ayında tutulan oruçlar vücuda çok faydalı fakat uzun süreli oruçları her bünye kaldıramaz. Buna çok dikkat edilmeli her bünyeye farklı programlar uygulanmalı” dedi.

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DİNİN RUHUNA ZARAR VERİYORLAR

Bu uygulamaların ve karışımların Tıbb-ı Nebevi’deki yerini Prof. Dr. Faruk Beşer anlattı. Beşer, “Allah, Ramazan orucunu tüm Müslümanlara farz kıldı. Rasulullah pazartesi ve perşembe günü, her kameri ayın 13-14-15. günleri oruç tutardı ve tavsiye ederdi. Bunların tıbbi faydaları muhakkak ki vardır. Allah’ın ve Rasulullah’ın emrettiği şeylerin hem dünyalığa hem ahiretimize faydaları vardır. Fakat birilerinin pazartesi-perşembe oruçlarından ya da ayın ortasında tutulan oruçlardan hareketle bir tedavi yöntemi çıkarması ve insanları buna yönlendirmesi dinin ruhuna zarar verir” dedi.

KANDIRMAYA YÖNELİK

Bu konuların haddinden fazla istismar edildiğini söyleyen Beşer, “Biri çıkıyor, görselinde çiçeklerin yaprakların olduğu sözde doğal ilaç kutusu hazırlıyor. Şuna faydalı, şuna yararlı diyerek insanların milyarlarca lirasını alıyor. Tabi bunların kullanışında sabit ve tıbbi bir şey olmadığı için bu merdiven altı ilaçlar vücuda zarar veriyor. Benim bir tanıdığım televizyondan görüp kullandığı bitkisel bir ürünü kullanarak kanser oldu ve vefat etti. Dolayısıyla bu tür söylentilerin yüzde 90’ı para kazanmaya, insanları kandırmaya yöneliktir. Dini kullanan bu insanlara itibar etmeyin” ifadelerini kullandı.