Hayat Dionysosa adanan eserler sergilenmeye başlandı
KÜLTÜR SANAT

Dionysos'a adanan eserler sergilenmeye başlandı

İzmir Arkeoloji Müzesinde yürütülen "Görmediklerinizi Göreceksiniz" projesi kapsamında, Yunan mitolojisinde önemli yeri bulunan Dionysos tanrısına atfedilen eserler, gösterime açıldı.

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Haber Merkezi AA
Dionysosa adanan eserler sergilenmeye başlandı
Dionysos'a adanan eserler.

Müzede yıl boyu her ay belli bir temayla düzenlenen sergiler, eylülde bağbozumu dönemi olması nedeniyle Yunan mitolojisinde şarap, eğlence ve tiyatro tanrısı olarak bilinen Dionysos eserleri seçkisiyle devam ediyor.

Müzede sergilenen eserler.
Müzede sergilenen eserler.

Sergilenen eserler arasında Efes Antik Kenti'nde bulunan ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen Dionysos'a ait heykel başı dikkati çekiyor. Toprak altından çıkarıldıktan 92 yıl sonra ilk kez sergilenen heykel, asma figürleriyle tipik bir Dionysos eseri olarak tanımlanıyor.

İzmir Arkeoloji Müzesi Uzmanı Elvan Tural, bu ayki sergide mitolojide Anadolu kökenli bir tanrı olan Dionysos'a adanan eserleri ziyaretçilerin ilgisine sunduklarını dile getirdi.

Müzede sergilenen eser.
Müzede sergilenen eser.

Antik Yunan'da Dionysos adına bağ bozumu şenlikleri düzenlendiğini, çok sayıda eserde bu eğlence figürlerinin taşa yansıtıldığını aktaran Tural, Dionysos kültü hakkında fikir sahibi olmak isteyenleri eylülde bu özel sergiye beklediklerini dile getirdi.

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Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda kapağı kaldırınca ortaya çıktı: Dört kişiye ait iskelet
FOTOĞRAF 11
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Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında geçen yıl Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.
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Kazılar sırasında mozaikli alanın yan kısmında tespit edilen mezarda ise 4 gence ait bin 800 yıllık iskeletler bulundu.
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Müze Müdürü Mehmet Alkan, Perre'deki kazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
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İl Özel İdaresi ile Türk Tarih Kurumu desteği ile kazıların devam ettiğini anlatan Alkan, \"Burada yaklaşık 6 açmada 30 işçi ile çalışmalarımız sürüyor. 3 aylık çalışmalarımızın sonucunda çok ciddi bir alanın açılacağını göreceğiz.\" diye konuştu.<br>
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Bu yıl 2. etap kazılarının 4'üncü gününde sanduka tipli mezar bulunduğunu aktaran Alkan, \"Kazı çalışmalarında bir kapak ile karşılaştık ve bu kapağı kaldırdığımızda 4 bireye ait insan iskeleti bulduk. Bu iskeletlerin günümüzden bin 800 yıl öncesine ait olduğunu düşünmekteyiz\" dedi.
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Alkan, çalışmalar sayesinde ziyaretçi sayısında artış yaşandığını belirterek, \"Bu yıl ziyaretçi sayımız çok yüksek. Gelip burada kazı çalışmalarını canlı olarak gören ziyaretçilerimiz var. Geçen yıllarda 10 bin ziyaretçi varken bu yıl 23 bine yakın ziyaretçi geldiği görülmektedir\" ifadelerini kullandı.
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Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda kapağı kaldırınca ortaya çıktı: Dört kişiye ait iskelet
Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden, Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, 4 bireye ait yaklaşık bin 800 yıllık iskeletlere rastlandı.
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