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Hayat Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan Pakistan yolcusu Cami açılışına katılacak
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Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan Pakistan yolcusu: Cami açılışına katılacak

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Pakistan'da en çok sevilen ve devlet televizyonunda yayımlanmasının ardından ülkeyi ziyaret edeceğini duyurdu. İslamabad'dan aldığı davet aldığını söyleyen Düzyatan, gelecek ay bir caminin açılışına katılacak.

Haber Merkezi DHA
Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Pakistan Ankara Büyükelçiliği’nden vizesini aldığını açıkladı.
Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Pakistan Ankara Büyükelçiliği’nden vizesini aldığını açıkladı.

Pakistan'da devlet televizyonu PTV'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi, ülkede magazin medyası ve izleyicilerin en çok konuştuğu yapımlar arasına girdi.

  • Pakistan’ın önde gelen medya organı Geotv, Ertuğrul Diriliş dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’ın, gelecek ay Pakistan'a gelerek bir caminin açılışına katılacağını duyurdu.

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Kültürel diplomasisi Türk dizileri: Pandemi döneminde dünyanın dört bir yanından takip ediliyor

PAKİSTAN'DA KONUT PROJESİNDE MARKA YÜZÜ OLACAK

Medya organı, ünlü oyuncunun Pakistan’da bir konut projesinin marka yüzü olacağını ve Pakistan Ankara Büyükelçiliği’nden vizesini aldığını açıkladı. Pakistan'da büyük ilgi gören dizinin oyuncu Düzyatan’ın heykeli de dikilmişti.

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21 saat sonra dere yatağında ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve'nin otopsi raporu çıktı: Midesinde çamur bulundu
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21 saat sonra dere yatağında ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve'nin otopsi raporu çıktı: Midesinde çamur bulundu

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Azap köyünde düğünde kaybolduktan sonra dere kenarında cesedi bulunan minik Merve olayında yeni gelişme yaşandı. Kaybolduktan yaklaşık 21 saat sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın ön otopsisinde, midesinde çamur bulunduğu öğrenildi. Merve'nin amcası Erdal Bayrak, "Otopside ne darp ne taciz olayı var. Midesinden çok miktarda çamur çıkmış. Tahminimize göre Merve, susayınca derede su birikintisine girdi. Balçık bir yer. Ayağı batınca toparlanamadı ve düşüp, çamurlu suda boğuldu" dedi.

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