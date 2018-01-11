Diriliş Ertuğrul'daki 'Kızıl Elma' vurgusu sosyal medyada gündem oldu

TRT 1'in çarşamba günleri ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'da yayınlanan bir sahne sosyal medyanın gündemine oturdu.

Diriliş Ertuğrul'un 101. bölümünde Ertuğrul Bey, "Kutlu Türk beyleri, bu gazayla yalnızca Karacahisar'ın fetih yolunu açmış olmayacağız. Nikea'nın (şimdiki İznik) ve Constantine'nin de fetih yolunu açmış olacağız" şeklinde konuşur.

"Hedefimiz Kızıl Elma'dır"

Türk beylerine yaptığı konuşmasına devam eden Ertuğrul Bey, "Eğer oraları fetih etmek bize nasip olmasa dahi, inanırım ki; neslimizden bir kahraman gelip inanmış ordusuyla, Constantine'nin surlarına dayanıp şanlı İslam sancağını o surlara dikecektir Karacahisar, Nikea, Constantine bize dar gelir. Hedefimiz Kızıl Elma'dır. Yani güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan tüm cihandır. Gaza bizim, gayret bizim, zafer Allah'ındır" sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

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OYNAT 00:34 Diriliş Ertuğrul 102. bölüm fragmanı: Turgut Alp ölecek mi? Diriliş Ertuğrul'da gelecek hafta neler olacak? Diriliş Ertuğrul nefes kesen yeni bölümüyle çarşamba günü ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanında boğazına kılıç dayanan Turgut Alp'in ölüp ölmeyeceği gelecek bölümde netlik kazanacak. İşte Diriliş Ertuğrul'un 102. bölümünün fragmanı.





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