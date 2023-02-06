Diyanet Başkanı Erbaş: Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız camilerde diledikleri kadar kalabilirler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi. AFP'de yer alan habere göre Suriye'de 42 kişi hayatını kaybetti ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.