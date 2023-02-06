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Diyanet Başkanı Erbaş: Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız camilerde diledikleri kadar kalabilirler

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, deprem bölgesinde evlerine dönemeyen vatandaşların il müftülükleri ve din görevlilerinin rehberliğinde uygun olan camilerde diledikleri kadar kalabileceklerini bildirdi. Erbaş, "Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler" açıklamasında bulundu.

07:34 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Kahramanmaraş'ta deprem.

Kahramanmaraş'ta deprem.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Pazarcık merkezde meydana gelen ve birçok çevre ilde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak deprem bölgesinde vatandaşların yanında olacaklarını belirten Erbaş, "Deprem bölgesinde evlerine giremeyen tüm vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde il müftülüklerimiz ve din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" bilgisini paylaştı


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Diyanet
1 saat önce
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Diyanet Başkanı Erbaş: Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız camilerde diledikleri kadar kalabilirler
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