Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı: Elhamdülilah

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danıştayın Ayasofya kararının ardından sosyal medya hesabı Twitter’dan "Elhamdülillah" şeklinde paylaşım yaptı. Erbaş, ayrıca Ayasofya'nın fotoğrafını paylaştı.
Elhamdülillah.#AyasofyaCamii pic.twitter.com/d4pnZYSnI4
Elhamdülillah.#AyasofyaCamii pic.twitter.com/d4pnZYSnI4— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 10, 2020
Elhamdülillah.#AyasofyaCamii pic.twitter.com/d4pnZYSnI4
Elhamdülillah.#AyasofyaCamii pic.twitter.com/d4pnZYSnI4— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 10, 2020
Öte yandan Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Kararda, Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 1934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Danıştay 10. Dairesinin kararıyla iptal edildiği anımsatıldı.
Bu kapsamda, Ayasofya Camisi'nin yönetiminin 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği belirtildi.