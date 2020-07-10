Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı: Elhamdülilah

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Biz Türkiye olarak Kırım’ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Kiev’de Ukrayna Savunma Bakanlığını ziyaret etti. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık eden iki mevkidaş, ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Akar, açıklamasında, "Biz Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve bu konuda barışçıl yöntemleri sonuna kadar destekledik, destekleyeceğiz. Barışçıl yöntemlerle, diplomatik yöntemlerle bu sorunun çözülmesi için ne yapılması gerekirse bunların yapılmasını, bunlara da bizim her türlü desteği sağlayacağımızı da burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki biz Türkiye olarak Kırım’ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız" dedi.