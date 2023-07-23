Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan gençlere Ayasofya çağrısı: Sabah namazında buluşuyoruz

“Ayasofya'yı artık önüne geçilmez bir sel, bu sel açacak.

Bekleyin gençler! Biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır...”

Bu umutla bekledik yıllarca ve beklediğimiz o rahmet yağdı. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı.



Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin… pic.twitter.com/8HxUwwwlgq