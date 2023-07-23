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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan gençlere Ayasofya çağrısı: Sabah namazında buluşuyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda Necip Fasıl Kısakürek'in şiirine yer vererek zincirlerin kırıldığını ifade eden Erbaş, "24 Temmuz'da sabah namazında Ayasofya'da buluşuyoruz." dedi.

19:28 . 23/07/2023 Pazar
AA
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla yarın sabah namazını kıldıracak.

Erbaş, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Necip Fazıl Kısakürek'in "Ayasofya'yı artık önüne geçilmez bir sel, bu sel açacak. Bekleyin gençler. Biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır." dizelerini hatırlattı.

Erbaş'tan 24 Temmuz'da sabah namazına davet

Yıllarca bu umutla beklediklerini belirten Erbaş, "Beklediğimiz o rahmet yağdı. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı gün olan 24 Temmuz'da sabah namazında Ayasofya'da buluşuyoruz." ifadelerini kullandı.




#Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
#Sabah namazı
#Diyanet İşleri Başkanı
#Ali Erbaş
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