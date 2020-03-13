Hayat Diyanetten cuma namazı açıklaması Tedbir Müminden Takdir Allahtandır
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Diyanet İşleri Başkanı AliErbaş, 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe verecek

Diyanetten cuma namazı açıklaması: Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, sosyal medyada yayılan 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarını kesin bir dille yalanlayan paylaşım geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Cuma namazı kıldıracak ve 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe verecek.

Haber Merkezi DHA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe verecek.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe verecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Cuma namazı kıldıracak ve 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe verecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma namazı kılınmayacak' iddialarını yalanladı.

Diyanet'in Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Cuma namazı kıldıracak ve 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe irad edecektir" denildi.

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