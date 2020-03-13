Diyanetten cuma namazı açıklaması: Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Cuma namazı kıldıracak ve 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe verecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 'koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma namazı kılınmayacak' iddialarını yalanladı.
Diyanet'in Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Cuma namazı kıldıracak ve 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe irad edecektir" denildi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde Cuma Namazı kıldıracak ve ‘’Tedbir Mümin’den Takdir Allah’tandır’’ başlıklı hutbe irad edecektir. pic.twitter.com/6dnmTuFWbK
— Diyanet (@diyanetbasin) March 12, 2020