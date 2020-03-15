Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu bir kul hakkıdır

Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabı Twitter'dan Umre'den dönen ve dönecek olan vatandaşları uyardı.

14 gün boyunca evden çıkmayın, ziyaretçi kabul etmeyin

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşın hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanları korumak için 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini hatırlattı.

Bugün Umreden son 5300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir KUL HAKKIDIR. Lütfen uyalım. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 14, 2020

Bu bir kul hakkıdır

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır." ifadelerini kullandı.