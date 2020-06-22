Diyanet kurban kesim bedelini açıkladı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala merakla beklenen bir soru daha yanıt buldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada kurban ibadetini yerine getirmek isteyen kişilerin vekaleten kesimi tercih etmeleri durumunda ödeyecekleri miktar paylaşıldı. İşte 2020 yılı tespit edilen o ücret.

VEKALETEN KURBAN KESİM ÜCRETİ 2020

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

VEKALETEN KURBAN BAĞIŞI NEDİR?

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler 2020 takviminde yer alan bilgilere göre bayram 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak. Bayram 1 Ağustos 2020 Cumartesi, 2 Ağustos 2020 Pazar ve 3 Ağustos 2020 Pazartesi günleri devam edecek.

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