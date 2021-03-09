Diyanetten hac ve umre ibadetlerine ilişkin açıklama

Dünya

Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen teknesinin batması sonucu annesi ve abisiyle hayatını kaybeden Suriye uyruklu Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi, Erbil'de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Oğlunun çektiği acıların hatırlanması için Papa'ya Aylan'ın çizili olduğu tablo verdiğini aktaran Kurdi, "İnsanlar o tabloya bakarak oğlumun çektiği acıları hatırlasın, diye verdim o tabloyu. Bütün dünya kapılarını hayır için açtı ama ne yazık ki unutuldu daha sonra. Ben bu tablo aracılığıyla insanların hatırlamasını istedim" dedi.