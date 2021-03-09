Hayat Diyanetten hac ve umre ibadetlerine ilişkin açıklama
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Diyanetten hac ve umre ibadetlerine ilişkin açıklama

Diyanetten hac ve umre ibadetlerine ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "2020 hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt hakları 2021 için de devam etmektedir" denildi. Ayrıca açıklamada, "Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri yapılamayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi DHA
Kabe-i Muazzama
Kabe-i Muazzama

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili gelen yoğun sorular üzerine yazılı açıklama yapılmasına gerek duyulduğu bildirildi. 2020 hac ibadetinin Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt haklarının 2021 yılı için de devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

  • "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır. Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler."

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