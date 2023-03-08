Diyarbakır Anneleri, Kadınlar Günü'nde de evlat nöbetlerini sürdürdü

Yaz-kış demeden 3 Eylül 2019'dan bu yana eylemlerini sürdüren anneler, direnişlerinden bir an olsun vazgeçmeden Kadınlar Günü'nde bir araya geldi. Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetinde olan anne Pınar Biçer, Van'dan geldiğini ve evlat nöbetinde olduklarını söyledi. Kızının 2015'te HDP'liler tarafından kandırılıp terör örgütü PKK tarafından da dağa kaçırıldığını iddia eden anne Biçer, şöyle konuştu: "2015’ten bu yana kızımın peşindeyim, ölsem de kızımın peşini bırakmayacağım. HDP götürüp PKK’ya satmış, kızım da kadındır. İnsan haklarına sesleniyorum; bunlar da kız çocukları değil mi? Biz göz önünde bulunduruyoruz, gözyaşlarımız su gibi akıyor. 8 Mart Kadınlar Günü hani bizim günümüzdü? Kızım da bir kadın, götürmüşler mağaraya 'Ya öl ya da öldür' diyorlar. Ben kızımı fakirlikle, babası çobanlık yaparken büyütüp bu yaşa getirdim. Kızımı benden aldılar, hayallerimi çaldılar. Ben sonuna kadar buradayım, eylemimi bırakmıyorum. Kızım Gülcan eğer beni görüyorsan devlet güçlerimize teslim ol. Tutuklama yok, işkence yok, seni kandırıyorlar. Bütün kadınları çağırıyorum, çadırımızın yolunu tutup bize destek versinler.