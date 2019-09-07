Hayat Diyarbakırda annelere destek veren Cenk Eren Ölüm tehdidi alıyorum
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Diyarbakır'da annelere destek veren Cenk Eren: Ölüm tehdidi alıyorum

Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetinde bulunan annelere destek verdiğini duyuran ünlü sanatçı Cenk Eren tehdit edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Eren, "Diyorlarki boyle seylere karisma canindan olursun korkarmiyim cansa tabiki korkarim kim olumden korkmaz tehdit ediyorlar edin napim dogru bildiklerimizi soylemeyim mi?" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Eren
Cenk Eren

Terör örgütü PKK'nın HDP yardımıyla dağa kaçırdığı çocukların aileleri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmış ve çocukları geri gelene kadar bu eylemin süreceğini ifade etmişlerdi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK VERMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Cenk Eren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlatlarının bırakılması için oturma eylemi yapan annelere destek tweeti atmıştı.

TEHDİT EDİLDİ

HDP'den çocuklarını geri isteyen ailelerin sayısı her geçen gün artarken, teröristler bu konuda geri adım attırmak için aileleri taciz ve tehdit ediyor. Ailelere destek olduğunu belirten Eren'de bu tehditlere maruz kaldı.

Ailelere destek olduğu için tehdit edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Eren, tehdidi yapan kişi yada kurum hakkında bir açıklama yapmadı.

HDP aileleri tehdit ediyor
GÜNDEM
HDP aileleri tehdit ediyor
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