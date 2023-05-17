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DMÖ duyurdu: Dünya 1.5 santigrat eşiğini aşacağımıza dair alarm veriyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), küresel sıcaklıkların önümüzdeki 5 yılda 1.5 santigrat eşiğini aşabileceğini duyurdu. Bilim insanları bu eşiğin aşılmasına yönelik oranın yüzde 66 olduğunu ifade ederek uyarıda bulundu.

17:40 . 17/05/2023 Çarşamba
DHA
Dünya Meteoroloji Örgütü

Dünya Meteoroloji Örgütü

DMÖ’de yayımlanan raporda, “2023 ile 2027 arasındaki yıllık ortalama küresel sıcaklığın en az bir yıl boyunca sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat üzerinde olma olasılığı yüzde 66'dır. Önümüzdeki beş yılın en az birinin ve bir bütün olarak beş yıllık dönemin, kaydedilen en sıcak dönem olma olasılığı yüzde 98'dir” denildi.

"Aşacağız anlamına gelmiyor ancak alarm veriyor"

DMÖ Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, “Bu rapor, Paris Anlaşması'nda belirtilen 1,5 santigrat seviyesini kalıcı olarak aşacağımız anlamına gelmiyor. Ancak DMÖ, artan sıklıkta geçici olarak 1.5 santigrat seviyesini aşacağımıza dair alarm veriyor” ifadelerini kullandı.


Paris Anlaşması

Artan küresel sıcaklıklara ek olarak, insan kaynaklı sera gazları daha fazla okyanus ısınmasına ve asitleşmesine, buzul erimesine, deniz seviyesinin yükselmesine ve daha fazla olumsuz hava koşullarına yol açıyor.

Paris Anlaşması, tüm ülkelerin bu yüzyıldaki küresel sıcaklık artışını 2 santigrat ile sınırlamak için küresel sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmasına rehberlik edecek uzun vadeli hedefler belirlerken, önlemek veya azaltmak için artışı 1.5 santigrat ile daha da sınırlama çabalarını sürdürmektedir.





#DMÖ
#Meteoroloji
#sıcaklık
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