Hayat Doğudaki kırmızının nedeni kısırlık yalanı Aşı ikna timleri çalışmalara başladı
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Doğu'daki kırmızının nedeni kısırlık yalanı: Aşı ikna timleri çalışmalara başladı

Türkiye'nin batısında aşılama çalışmaları hızla devam ederken Doğu'da aşı yalanlarına inanılması nedeniyle oranlar oldukça düşük.

Haber Merkezi DHA
​Doğudaki kırmızının nedeni kısırlık yalanı: Aşı ikna timleri çalışmalara başladı
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Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de koronavirüs aşı programının en düşük olduğu il Siirt. Ülke genelinde 56 milyon doz üzerinde aşı uygulanırken, Siirt'te ise 81 bin 500 dolayında.

İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Erol Ömür, bölgede 'Aşı kısırlık yapıyor' algısının olduğunu söyledi.

BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bu algıyı değiştirmek için sahaya indiklerini aktaran Dr. Ömür, koronavirüsle mücadelede aşının önemine değinerek, "1,5 yıldır pandemiyle mücadelemiz devam ediyor. Elimizdeki en iyi silah aşıdır. Ülkemizde aşılama oranına baktığımızda en yüksek 10 ilin batı illeri olduğunu, en düşük 10 ilin ise Güneydoğu illerinin olduğunu görmekteyiz. Bu biraz eğitim ve kültürel sosyal yapı ile ilgili bir şeydir. Bizler de sahaya inip vatandaşımızı bilgilendirmek için çalışma başlattık.

Türkiye'de aşılama oranlarının yer aldığı harita
Türkiye'de aşılama oranlarının yer aldığı harita

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"KISIRLIK YAPTIĞI, GEBELERDE DÜŞÜK YAPTIĞI GİBİ İLKEL İNANIŞLAR VAR"

Vatandaşlarımızın hastanelere gelme oranının az olduğunu görünce şehir merkezinde çeşitli bölgelerinde aşı stantları kurduk. Burada vatandaşlarımızı aşılamaya başladık. Ayrıca mobil ekiplerimizde köylere, evlere, iş yerlerine gitmeye başladı. Vatandaşlarımız özellikle ilkel inanışlara inanmaktadır. Kısırlık yaptığı, gebelerde düşük olduğu gibi ilkel inanışlar var.

AŞI İKNA TİMLERİ KURULDU

Bunlar kesinlikle safsata. Vatandaşlarımız bunlara kesinlikle inanmamaları gerekiyor. Bizler ikna timleri kurduk, doktor ve sağlık çalışanlarımız sağ olsun kurduğumuz stant yerlerinde vatandaşlarımızı ikna ediyorlar. Vatandaşlarımıza anlatıldığı takdirde ikna olarak aşı oluyorlar" dedi.

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