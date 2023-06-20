Dolandırıcıların Google oyunu: Vatandaşı sahte yetkili servis reklamlarıyla kandırıyorlar

Dolandırıcıların akla hayale gelmeyecek yeni yöntemleri her geçen gün karşımıza çıkmaya devam ediyor. En çok kullanılan ise SMS ve sosyal medya yöntemi. Yeni tuzak mesajı ise "Terbiyesiz utanmıyor musun bana bu resmini yollamaya" oldu.