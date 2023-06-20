Dolandırıcıların Google oyunu: Vatandaşı sahte yetkili servis reklamlarıyla kandırıyorlar

Dolandırıcılar, Google üzerinden verdikleri reklamlarla vatandaşları mağdur ediyor.
Vatandaşı türlü uyanıklıklarla ağına düşürmeye çalışan dolandırıcılar, bu kez yöntemini Google reklamları üzerinden yürütüyor.
İstanbul Başakşehir'de meydana gelen olayda, çamaşır makinesi bozulan bir vatandaş Google üzerinden 'Pasific electronics servis' isimli sözde şirketle iletişime geçti.
10 bin TL'nin üzerinde parayı ve makineyi alarak kayıplara karıştılar
S.H.'nin talebi üzerine eve gelerek bozuk makineyi kontrol eden dolandırıcılar, ana kartın tamir edilmesi gerektiğini söyledi. 10 bin 360 TL ücret talebinde bulunan dolandırıcılar, S.H.'nin ücreti göndermesinin ardından makineyi alarak kayıplara karıştı.
Yetkili servis olmadıkları ortaya çıktı
Günler geçmesine rağmen makinesine ilişkin bilgi edinemeyen Hanönü, kendisine verilen numaraya bir türlü ulaşamadı. Siemens Genel Merkezi'ni arayan S.H., makineyi alan kişilerin yetkili servis olmadığını öğrenince neye uğradığını şaşırdı.
Dolandırılan talihsiz kadın şikayetçi oldu
Kendilerini yetkili servis çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, günler sonra hiçbir tamirat yapılmayan makineyi teslim etti. Çamaşır makinesinin tamir edilmediğini üzerine bir de ayağının ve kapağının kırıldığını gören S.H., ücret iadesi istese de bir sonuç alamadı. S.H., avukatı aracılığıyla internet üzerinden dolandırıcılık yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.