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Hayat

Dolandırıcıların Google oyunu: Vatandaşı sahte yetkili servis reklamlarıyla kandırıyorlar

Dolandırıcıların buldukları yöntemlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul Başakşehir'de çamaşır makinesi bozulan bir vatandaş, Google üzerinden ulaşarak yetkili servis zannettiği kişilerce dolandırıldı. Çamaşır makinesinin ana kartının bozulduğunu söyleyerek 10 bin 360 TL ücret talebinde bulunan dolandırıcılar, makineyi tamir etmeden günler sonra iade etti. Hem makinesinden hem de parasından olan talihsiz kadın, kendisini yetkili servis çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılardan avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu.

10:52 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Dolandırıcılar, Google üzerinden verdikleri reklamlarla vatandaşları mağdur ediyor.

Dolandırıcılar, Google üzerinden verdikleri reklamlarla vatandaşları mağdur ediyor.

Vatandaşı türlü uyanıklıklarla ağına düşürmeye çalışan dolandırıcılar, bu kez yöntemini Google reklamları üzerinden yürütüyor.

İstanbul Başakşehir'de meydana gelen olayda, çamaşır makinesi bozulan bir vatandaş Google üzerinden 'Pasific electronics servis' isimli sözde şirketle iletişime geçti.

10 bin TL'nin üzerinde parayı ve makineyi alarak kayıplara karıştılar

S.H.'nin talebi üzerine eve gelerek bozuk makineyi kontrol eden dolandırıcılar, ana kartın tamir edilmesi gerektiğini söyledi. 10 bin 360 TL ücret talebinde bulunan dolandırıcılar, S.H.'nin ücreti göndermesinin ardından makineyi alarak kayıplara karıştı.

Yetkili servis olmadıkları ortaya çıktı

Günler geçmesine rağmen makinesine ilişkin bilgi edinemeyen Hanönü, kendisine verilen numaraya bir türlü ulaşamadı. Siemens Genel Merkezi'ni arayan S.H., makineyi alan kişilerin yetkili servis olmadığını öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

Dolandırılan talihsiz kadın şikayetçi oldu

Kendilerini yetkili servis çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, günler sonra hiçbir tamirat yapılmayan makineyi teslim etti. Çamaşır makinesinin tamir edilmediğini üzerine bir de ayağının ve kapağının kırıldığını gören S.H., ücret iadesi istese de bir sonuç alamadı. S.H., avukatı aracılığıyla internet üzerinden dolandırıcılık yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.


#Pasific electronics servis
#dolandırıcı
#google
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