"2024 yılı erken rezervasyon döneminin başlamasıyla birlikte ülkemiz yoğun rezervasyon almaya başladı. TÜRSAB üye acenteleri ve turizm paydaşları olarak bu durumdan oldukça mutlu ve umutluyuz. 2024 yılının çok güzel geçeceğini ümit ediyoruz. Bu noktada tüketicilerin dikkat etmesi gereken konu dijital dolandırıcılık. Dijital dolandırıcılık noktasında 2023 yılında Türkiye genelinde 6 bin 47 ihbar gelmiş olup denetimleri yapılmıştır. Antalya genelinde 528 ve ilçemizde ise 57 tespit yapılmış olup ilgili mercilere dosyaları hazırlanarak iletilmiştir. 2024 yılında da geçmişte olduğu gibi dijital dolandırıcılıkla ilgili mücadelemiz devam edecek" d