Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'Oto yedek parça' yalanıyla dolandırdılar! Üç kişi tutuklandı

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Manisa'nın aktif fay hatları üzerinde kurulduğunu belirterek, söz konusu canlı fayların 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ve bu nedenle şehrin deprem direncinin artırılması gerektiğini söyledi.