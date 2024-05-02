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Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'Oto yedek parça' yalanıyla dolandırdılar! Üç kişi tutuklandı

Sahte internet sitelerinden otomobil yedek parçası satışı bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, yakalandı.

14:44 - 2/05/2024 الخميس
AA
Sahte sitelerden oto yedek parça satışı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Sahte sitelerden oto yedek parça satışı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Balıkesir merkezli operasyonda, sahte internet sitelerinden oto yedek parça satışı ve villa kiralama bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.


Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince yürütülen çalışmada, sahte internet sitelerinden oto yedek parça satışı ve villa kiralama vaadiyle kapora isteyen zanlıların, 40 kişiyi yaklaşık 300 bin lira dolandırdığı belirlendi.


"Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık"
suçu kapsamında 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik 12 ekipte 35 personelin katılımıyla Bursa, İstanbul ve Gaziantep'teki 4 adrese sabaha karşı eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Zanlılardan 3'ünün yakalandığı operasyonda, diğer şüphelinin dolandırıcılık suçundan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.


Bu adreslerde yapılan aramalarda ise flash bellek, 4 cep telefonu, 4 sim kart ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilere ait lüks otomobile ilişkin tedbir kararı uygulandı.


Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



#Balıkesir
#dolandırıcılık
#Erdek
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